Astuce : One UI a une zone de widget secrète que vous pouvez utiliser sur votre smartphone Samsung

One UI de Samsung apporte quelques extras que Google n’a pas sur Android qui sont les bienvenus. Tous ne sont pas connus et utilisés, mais ils mettent ce système à profit. L’un d’eux est caché et seuls quelques-uns savent comment l’explorer.

Nous parlons d’un ensemble de widgets qui se trouvent sur l’écran de verrouillage et qui apportent beaucoup plus d’informations aux utilisateurs. Découvrez comment y accéder et obtenir des informations utiles, ainsi que configurer cet espace qu’ils utiliseront.

Bien que Google ait supprimé les widgets de l’écran de verrouillage avec Android 5, certaines marques continuent de s’appuyer sur ces informations uniques. Samsung fait partie des marques qui sont restées fidèles et ont tout à disposition.

Activer ces widgets sur One UI de Samsung

Pour accéder aux widgets de Samsung sur One UI, il leur suffit d’activer et de verrouiller Android. Vous trouverez ici l’horloge et quelques icônes de notification. L’astuce est de frapper le temps et d’avoir accès à tout un tas d’informations utiles.





Avec ces widgets, vous pouvez recevoir des données importantes qui vous permettent souvent de gérer au jour le jour. Il y a aussi l’accès à d’autres éléments auxquels on peut accéder directement sans déverrouiller le smartphone. La seule condition ici, c’est qu’on n’utilise que ce que Samsung nous propose, ce qui n’est pas peu.

Configurez ces widgets spéciaux pour smartphone

Bien sûr, les informations ici peuvent être trop nombreuses et beaucoup préfèrent cette zone plus propre et avec moins de widgets dans l’interface utilisateur unique. Pour cela, et à la fin de la liste des widgets déjà présents, ils disposent du bouton Paramètres. Cliquez ici pour personnaliser la liste disponible.





C’est alors dans la nouvelle zone présentée que vous pourrez activer ou désactiver les widgets qui seront ensuite présentés aux utilisateurs. Parallèlement, et s’il choisit l’option Recommander, il pourra modifier la position de n’importe laquelle de ces informations utilisateur.

C’est une autre option qu’ils peuvent explorer sur One UI et sur n’importe quel smartphone Samsung. Ils apportent des données plus utiles à l’utilisateur, sans avoir l’écran de verrouillage occupé et sans espace pour comprendre ce qui est présent.