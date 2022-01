Google paie-t-il Apple pour ne pas lancer de moteur de recherche ? Le procès dit oui

Bien qu’ils soient des concurrents directs dans de nombreux domaines, la vérité est que Google et Apple sont deux entreprises qui sont souvent partenaires et travaillent en étroite collaboration. Mais il y a maintenant un nouveau processus avec des accusations sérieuses et même un peu étranges.

Un recours collectif anticoncurrentiel a été déposé, alléguant qu’Apple et Google ont violé les lois américaines sur la concurrence dans la manière dont ils traitent les uns avec les autres, y compris les paiements qui maintiennent la norme de recherche Google sur les produits Apple.

Il y a une nouvelle affaire judiciaire

La nouvelle plainte déposée en justice affirme que Google et Apple ont convenu que le géant de Cupertino renoncerait à développer son propre moteur de recherche pour éviter une concurrence directe avec son rival. Ces accords auraient été conclus lors de réunions secrètes entre les dirigeants de l’entreprise.

Ce procès allègue également qu’il y avait un accord secret dans lequel Google partagerait ses bénéfices de recherche avec Apple. En conséquence, il devrait accorder un traitement préférentiel au géant de la recherche sur tous les appareils.

En adoptant ce comportement, les deux sociétés s’efforceraient de supprimer la concurrence des concurrents plus petits. En conséquence, ceux-ci seraient exclus du marché de la recherche. En même temps, et de ce fait, les valeurs publicitaires sont plus élevées que dans un système juste et compétitif.

Soyez payé pour ne pas avoir de moteur de recherche

Le procès vise à rembourser les paiements de Google à Apple et à interdire également l’accord de non-concurrence entre ces deux sociétés. Il veut également éliminer l’accord de partage des bénéfices, le traitement préférentiel sur les appareils Apple et le prétendu paiement de Google à Apple.

En fin de compte, ce processus nécessite que Google et Apple soient séparés en différentes sociétés et totalement indépendants. Si tel était le cas, cette affaire suivrait d’autres situations dans lesquelles certaines entreprises résultaient de la division de géants qui dominaient le marché.

La différence dans ce cas est que les parts de marché sont très différentes de ce qui est utilisé pour la comparaison. Apple détient moins de 50 % du marché américain des smartphones et moins de 10 % du marché des ordinateurs personnels.

Google et Apple seraient à nouveau unis

Autant que l’on sache, et à ce jour, il n’y a eu que quelques réunions documentées entre les PDG d’Apple et de Google au cours de la dernière décennie.

De plus, Google et Apple affirment que les paiements pour faire du plus grand moteur de recherche d’Internet le moteur de recherche par défaut sur iOS ne servent qu’à cette fin et que les utilisateurs peuvent sélectionner d’autres mécanismes.

De plus, contrairement à ce que prétend le procès, Apple a sa propre entreprise de publicité, associée à l’App Store. Il possède également son propre moteur de recherche Internet, qu’il utilise pour les recherches Siri et Spotlight, et n’est pas accessible depuis Internet.