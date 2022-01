Ubisoft révèle la configuration système requise pour Rainbow Six Extraction et les fonctionnalités du PC

Quelque chose à espérer : dans ses annonces au CES 2022, l’un des nombreux jeux que Nvidia a confirmé cette semaine ajoute DLSS est Rainbow Six Extraction qui sortira plus tard ce mois-ci. Dans le même temps, l’éditeur Ubisoft a répertorié la configuration système complète du titre, qui semble assez typique par rapport aux autres jeux AAA récents.

Cette semaine, Ubisoft a répertorié quatre niveaux de résolution de la configuration système requise pour Rainbow Six Extraction, mais n’a rien mentionné sur les fréquences d’images attendues. En bas de gamme, le niveau 1080p recommande une GTX 960 ou une Radeon RX 560. Au niveau 4K, les joueurs ont besoin d’une RTX 3080 ou d’une Radeon 6800XT. C’est à égalité avec des jeux similaires comme Far Cry 6 et Forza Horizon 5, mais la recommandation 1440p d’Extraction d’un RTX 2060 est un peu inférieure à ce que Far Cry 6 veut à cette résolution.

La configuration système requise ne dit pas si elle prend en compte DLSS, mais la vidéo de démonstration DLSS de Nvidia montre qu’elle atteint environ 140 images par seconde en 4K avec la fonctionnalité activée. La vidéo ne dit pas si elle utilise la qualité DLSS ou le mode de performance ou même quel GPU elle utilise, alors prenez-la avec un grain de sel marketing. Ubisoft a également confirmé que l’extraction inclurait Nvidia Reflex, une fréquence d’images non plafonnée, la prise en charge de plusieurs moniteurs et Vulkan.

(Cliquez pour agrandir)

Faible 1080p

Processeur : Intel i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200

GPU : Nvidia GeForce GTX 960 4 Go ou AMD RX 560 4 Go

RAM : 8 Go (configuration double canal)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 85 Go

Haute 1080p

Processeur : Intel i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600

GPU : Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go ou AMD RX 580 8 Go

RAM : 16 Go

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 85 Go

Haut 1440p

Processeur : Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600X

GPU : Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go ou AMD RX 5600CT 6 Go

RAM : 16 Go (configuration double canal)

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

Stockage : 85 Go

Ultra 2160p

Processeur : Intel i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X

GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD RX 6800XT 16 Go

RAM : 16 Go

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

Stockage : 85 Go (+9 Go de textures HD)

Nvidia a confirmé que quatre jeux bénéficient du DLSS et du ray tracing, dont The Day Before, Super People, Voidtrain et Ratten Reich. Escape from Tarkov, Hitman III, The Anacrusis, Phantasy Star Online 2 New Genesis et Midnight Ghost Hunt n’obtiendront que DLSS.

Ubisoft avait précédemment confirmé que l’extraction inclurait le ray tracing. Il sera lancé le 20 janvier.