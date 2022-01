Nvidia présente enfin la GeForce RTX 3090 Ti : un authentique monstre graphique

Il ne fait aucun doute que Nvidia est et restera la marque leader dans le segment des puces graphiques. L’arrivée de la nouvelle gamme GeForce RTX 30 a été un véritable succès, même si le stock souffre encore considérablement de la pénurie de composants et de l’exploitation des crypto-monnaies qui utilisent ces puces et d’autres pour extraire des pièces numériques.

Mais il y a maintenant de bonnes nouvelles et, comme prévu, Nvidia a maintenant présenté sa nouvelle GeForce RTx 3090 Ti au CES 2022. Cette carte est un véritable monstre graphique et tout laisse présager son lancement pour bientôt.

Nvidia présente les graphiques GeForce RTX 3090 Ti

Le CES 2022 est l’occasion pour de nombreuses entreprises de présenter leurs produits. Et l’édition de cette année, qui est toujours conditionnée par la pandémie de COVID-19, n’a pas été différente.

De cette façon, et comme prévu, Nvidia a annoncé plusieurs nouveautés, dont une très spéciale et très attendue par les consommateurs, notamment les joueurs.

Nvidia a ensuite enfin présenté sa carte graphique GeForce RTX 3090 Ti, un véritable monstre en termes de graphisme. Et parce que c’était une annonce si spéciale, la nouvelle a été laissée pour la fin de la présentation, mais peu de détails ont été révélés. Cependant, il existe déjà des données confirmées.

La GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition présente une conception à trois emplacements, très similaire à la sœur aînée RTX 3090. La puce aura un seul connecteur d’alimentation à 16 broches capable de fournir jusqu’à 450 W de puissance énergétique. Le RTX 3090 fournit 350W.

On estime que la carte a une fréquence de base de 1560 MHz et un boost de 1860 MHz. Ces valeurs seront ainsi, respectivement, 12 % et 10 % plus élevées que le modèle non Ti. De plus, elle offrira jusqu’à à 40 TFLOP de puissance et 78 RT Teraflops et 320 Tensor Teraflops.

Il comportera le GPU GA102 avec 10752 cœurs CUDA. La société a également intégré 24 Go de mémoire GDDR6X plus rapide avec une horloge de 21 Gpbs. Selon le site VideoCardz, cette mémoire aura une interface 384 bits permettant 1 To/s de bande passante, soit ainsi près de 7,7% plus rapide que la RTX 3090.

Avec toutes ces spécifications, nous savons bien que la GeForce RTX 3090 Ti ne sera pas du tout une puce bon marché, mais Nvidia n’a pas encore annoncé le prix recommandé. De plus, il semble que la sortie officielle de ce monstre graphique soit bientôt au coin de la rue.

En plus de cette annonce, Nvidia a également présenté la GeForce RTX 3050 pour les ordinateurs de bureau et les RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti pour les ordinateurs portables. Vous pouvez voir toutes les nouveautés présentées par la marque au CES 2022 ici.