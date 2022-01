Google Photos : avez-vous activé la synchronisation des photos des données mobiles ? Attention aux vidéos !

Le service Google Photos est l’un des meilleurs pour garder vos photos et vidéos organisées et synchronisées sur tous les appareils, et même les dernières limitations de stockage n’ont pas découragé les utilisateurs. Cependant, si vous laissez la synchronisation des données mobiles activée, uniquement pour les photos, sachez que cette option a changé.

Alors méfiez-vous des vidéos !

Google Photos a évolué de manière très constante et a acquis des fonctionnalités très avancées, à la fois pour la gestion des photos et des vidéos, ainsi que pour l’éditer lui-même.

Pour ceux qui effectuent la synchronisation automatique, le meilleur moyen de ne pas gaspiller de données mobiles était de continuer à synchroniser uniquement via Wi-Fi. Cependant, il existe la possibilité de synchroniser via des données mobiles qui, jusque-là, ne pouvaient être effectuées que pour les photos, uniquement pour vidéos ou les deux. Mais cette option a changé.

Désormais, toute personne ayant activé la synchronisation des données doit savoir que les photos et les vidéos seront téléchargées automatiquement.

Malgré cela, l’utilisateur aura de son côté la possibilité de limiter la quantité d’utilisation de données quotidienne allouée à cette option.

Synchronisation via des données mobiles limitées – Comment procéder ?

Pour ne pas manquer rapidement de vos données mobiles, dans l’application Google Photos, accédez à Paramètres, puis Sauvegarde et synchronisation et Utilisation des données mobiles. Dans cette option vous aurez alors les différentes limites journalières qui peuvent aller de « Ne pas charger de données » à « Illimité », en passant par 5, 10 ou 30 Mo.





Dans cette synchronisation, les photos et vidéos seront ensuite téléchargées, jusqu’à la limite quotidienne choisie, via les données mobiles.