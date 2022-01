Sécurité spatiale : et si un satellite était « piraté » cette année ?

L’humanité n’a jamais consacré autant d’attention et d’investissement à l’espace que l’année dernière. Il y a eu 365 jours de nombreuses nouveautés, à la fois en termes d’exploration spatiale et même en termes de services qui desservent les personnes depuis des satellites en orbite terrestre basse. La question qui se pose est : et si la cible des hackers devenait des satellites ? Comment serait-ce de récupérer un satellite s’il était piraté ?

Les analystes de la sécurité spatiale craignent qu’à mesure que le nombre de satellites augmente, le risque que l’un d’entre eux soit « attaqué » augmente également. L’année 2022 pourrait être un tournant.

Le premier satellite piraté pourrait être cette année 2022

Comme nous l’avons mentionné et suivi, 2021 a été une année explosive pour l’industrie spatiale. Selon l’Union of Concerned Scientists, plus de 1 300 nouveaux satellites ont été placés en orbite en seulement neuf mois l’année dernière. Ces chiffres correspondent à 200 de plus que pour toute l’année 2020 et près de cinq fois plus qu’en 2019.

Ce nouveau phénomène découle de la commercialisation de l’espace. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la course à l’espace. Contrairement aux années 1970, la concurrence géopolitique est désormais complétée par une multitude d’entreprises commerciales qui se font concurrence pour offrir des services qui dépendent des actifs spatiaux.

Avec l’orbite terrestre basse (LEO), où résident la plupart des nouveaux satellites, devenant surpeuplées, de nouveaux problèmes de gestion de la sécurité se posent.

La plupart des nouveaux satellites dans l’espace sont de petits appareils, des équipements pesant moins de 500 kg, certains pesant moins de 10 kg. C’est là que l’industrie se développe, alors que des entreprises comme Starlink commencent à offrir des services tels que la couverture Internet mondiale.

Avec ce changement, le risque d’attaques possibles augmente, car l’impact sur les entreprises commerciales et gouvernementales augmente également avec l’activation de services réels.

Le chiffrement à la base de la sécurité spatiale

Alors que les entreprises commencent à réaliser les menaces que les cyberattaques font peser sur les actifs spatiaux, il est suggéré que les fournisseurs de services du segment terrestre et les utilisateurs finaux adoptent avec enthousiasme les directives de cybersécurité. Une tendance qui ne fera que s’accélérer l’année prochaine.

Il y a quelques années, le chiffrement et l’authentification n’étaient pas autant utilisés, alors qu’aujourd’hui, la plupart des missions smallsat le définissent comme une exigence stricte de la phase de conception, appelant également à l’adoption de méthodes de confiance zéro avec les tiers impliqués. chaîne de valeur.

La plupart des satellites modernes sont pour la plupart des ordinateurs complexes en orbite autour de la Terre. Selon Mathieu Bailly, expert en sécurité chez CYSEC SA, les opérateurs de satellites s’efforceront d’augmenter la sécurité du logiciel avec les premières missions à générer de la valeur par les algorithmes embarqués l’année prochaine.

C’est-à-dire que l’équipement vaudra plus en fonction de la qualité du logiciel et des routines programmées. Cela signifie qu’outre le hardware, le logiciel embarqué sur ces satellites est un atout qui doit être très bien protégé des tiers, éventuellement des concurrents les plus directs.

C’est tellement précieux que les experts avancent déjà que l’année prochaine, il y aura les premières tentatives de présenter un projet de règlement sur la cybersécurité dans l’espace. Cependant, toute réglementation ébranlerait l’industrie, car actuellement toute entreprise est libre d’envoyer un satellite avec une capacité de propulsion.

2022 verra-t-il la première cyberattaque contre un système spatial divulgué publiquement ? Personne ne peut le dire, mais statistiquement, compte tenu de la croissance de l’industrie, ce n’est qu’une question de temps.

Qui n’est pas vu n’est pas rappelé

Cet adage populaire va se heurter à ce qui s’est passé en 2021. C’est-à-dire que s’il y a eu un intérêt du grand public pour les questions spatiales, c’était certainement cette année. Avec cela, la cible spatiale est maintenant plus souhaitable. Si nous nous souvenons bien, 2021 a vu un tsunami d’attaques de ransomwares. Cependant, les satellites et autres moyens spatiaux n’étaient pas la cible de menaces.

Par conséquent, au fur et à mesure que les années passent et que l’intérêt augmente, il y a une plus grande probabilité de désir de se tourner vers ce segment. Et il y a plusieurs raisons. La première est que la plupart des satellites sont de vieilles machines qui fonctionnent souvent avec des systèmes tout aussi anciens. Ces systèmes n’ont pas été conçus dans l’intention de disposer de mécanismes de cybersécurité.

Avec des lois strictes, une police efficace ne peut pas transformer l’espace en chaos. Imaginez, par exemple, une constellation de satellites dédiés à la sécurité aérienne capturés par des cybercriminels. Ce serait le chaos au-dessus de nos têtes.