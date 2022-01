Des anticorps trouvés capables de neutraliser des variantes de COVID-19

Le monde est toujours en état de pandémie causée par COVID-19, et les variantes successives sont probablement à blâmer. La science a créé des solutions de protection, mais les variantes du SRAS-COV-2 ont compliqué l’ensemble du scénario.

Des anticorps capables de neutraliser les variantes de COVID-19 ont récemment été découverts.

La découverte d’anticorps ouvre la porte au développement de nouveaux vaccins

Une équipe de scientifiques internationaux a rapporté avoir pu identifier des anticorps capables de neutraliser les variantes du virus SARS-COV-2. Ce virus, qui cause la maladie COVID-19, a eu plusieurs variantes, avec l’omicron actuellement exceptionnel, qui est responsable d’environ 82% des cas au Portugal.

Selon ce qui vient d’être révélé, le type d’anticorps découvert pourrait attaquer des parties de la protéine « spike », la clé principale que le virus SARS-COV-2 utilise pour infecter les cellules du corps, qui ne sont pas altérées par des mutations. L’étude a déjà été publiée dans la revue « Nature », où il est révélé que cette découverte ouvre la porte au développement de nouveaux vaccins et traitements qui seront efficaces pour les variantes qui pourraient éventuellement émerger à l’avenir.

D’après JN, le variant omicron – qui au Portugal représentait, fin décembre, environ 82 % des nouveaux cas – accumule 37 mutations dans la protéine « spike », qui s’accroche étroitement aux cellules, les envahissant et, par conséquent, générant infection.

C’est l’hypothèse principale pour justifier la rapidité avec laquelle cette nouvelle variante se propage, ainsi que sa capacité à réinfecter et à réduire l’efficacité du vaccin.

Lors des tests effectués, l’étude révèle que ceux qui avaient pris les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca maintenaient une immunité contre Omicron, mais réduite entre 20 et 40 %, bien plus faible que contre d’autres variantes. Il a été démontré que la dose de rappel a la capacité de restaurer l’immunité à des valeurs plus efficaces.

La nouvelle variante du SARS-CoV-2, Omicron, détectée il y a un peu plus d’un mois en Afrique du Sud est déjà considérée comme ayant la propagation la plus rapide de l’histoire.