Le collier intelligent est une sorte de montre intelligente pour votre animal de compagnie

Avec la quantité d’appareils qui existent aujourd’hui pour surveiller les éléments de la vie quotidienne et la santé des utilisateurs, la chose difficile est de choisir. En revanche, pour les animaux, l’offre n’est toujours pas au rendez-vous et, par conséquent, nous vous présentons le collier intelligent d’Invoxia.

Le collier intelligent est capable de surveiller la respiration et la fréquence cardiaque des chiens.

Bien que les localisateurs d’animaux existent depuis un certain temps, Invoxia présentera un concept moins courant au CES 2022. L’entreprise a développé un collier intelligent capable de surveiller les signes vitaux des chiens. De plus, l’offre comprend un GPS et un tracker d’activité.

Pour que son collier intelligent puisse surveiller les signes vitaux de l’animal, tels que la fréquence cardiaque, Invoxia affirme avoir travaillé avec des cardiologues vétérinaires. Grâce à cette collaboration, l’entreprise a développé un système d’intelligence artificielle qui utilise des capteurs radar. Selon Amélie Caudron, PDG d’Invoxia, les radars sont idéaux, car ils sont capables de faire des relevés quel que soit le type de fourrure des chiens.

Il y a un radar qui fait face au cou et envoie un signal radio, et ce signal ne sera pas réfléchi par la fourrure. Ainsi, peu importe la quantité de poils présents, ils seront reflétés par la première couche de peau. Ainsi, le radar pourra effectivement connaître la vitesse et le mouvement de la peau même sous le col.

Caudron a expliqué, ajoutant que ces mouvements sont entrés dans un algorithme qui détermine la fréquence cardiaque et respiratoire.

Comme l’a révélé le PDG, contrairement aux montres connectées pour des effets similaires sur les humains, qui nécessitent un ajustement plus serré et un bon contact avec la peau, le collier intelligent peut être placé confortablement autour du cou du chien.

Un collier différent de ceux qui existent déjà

Bien qu’il existe déjà des appareils qui suivent les animaux de compagnie, le collier intelligent se distingue par la combinaison d’un localisateur GPS traditionnel et d’un moyen non invasif de surveiller les signes vitaux des chiens. En plus de cela, le collier peut surveiller l’activité quotidienne et identifier quand l’animal court, mange, boit, se repose et effectue d’autres activités.

Pour l’instant, Invoxia n’est pas en mesure de personnaliser le collier en fonction de la race. Cependant, l’hypothèse est sur la table, en raison de la prédisposition de certaines races aux maladies cardiaques et respiratoires. De plus, il ne convient également qu’aux chiens de taille moyenne et grande, car il est difficile de réduire la technologie pour le rendre léger et confortable pour les petits chiens.

La société révèle que le collier intelligent devrait être disponible à l’été 2022, au prix de 99 $.