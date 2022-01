Samsung lance une commande TV qui se charge via le signal Wi-Fi

Combien de fois voulons-nous utiliser la télécommande du téléviseur et elle n’a pas de piles ? C’est vrai qu’il existe aujourd’hui sur le marché des commandes avec des batteries, qui se rechargent facilement sur une prise ou même sur un PC.

Mais Samsung est allé encore plus loin et a lancé une télécommande de télévision qui se charge via Wi-Fi.

La télécommande Eco se charge également par la lumière du soleil

Samsung a récemment annoncé une nouvelle version de sa télécommande Eco Remote, qui a désormais la capacité d’utiliser des ondes radio pour générer sa propre énergie.

En ce sens, la télécommande a la capacité de capturer des signaux, tels que le signal Wi-Fi, pour charger la mini batterie.

Comme le précédent modèle Eco Remote, cette nouvelle télécommande peut être chargée à l’énergie solaire. Ainsi, en plus de la nouvelle option pour capturer les ondes radio, la télécommande Eco peut être chargée avec une lumière externe et interne ou (pour des résultats plus rapides) via USB-C. Samsung a révélé qu’il publierait un modèle de télécommande vierge plus tard cette année.

Comme la version originale de la télécommande, l’intention de Samsung est de se débarrasser des piles AAA. Samsung avait précédemment estimé que le passage aux télécommandes solaires pourrait empêcher l’utilisation de 99 millions de batteries sur sept ans.

La société révèle qu’elle a également étudié d’autres moyens d’auto-charger la batterie interne, comme « exploiter l’énergie cinétique qui est créée lorsque la télécommande est secouée » et « utiliser l’énergie vibratoire qui est créée lorsque le microphone capte des sons. » Mais cette fois, le pari était vraiment sur la capture de signaux radio, comme le Wi-Fi pour générer de l’énergie.