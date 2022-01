Faites attention: alertes infarmed pour oxymètre de pouls contrefait

Oxymètre de Pouls Professionnel, IDOIT Oxymètre de Doigt Saturometre, Moniteur de Fréquence Cardiaque avec écran LED d'alarme, pour mesurer SpO2, PR et PI

👨‍👩‍👧‍👦【Oxymètre multifonctionnel 3 en 1】Idéal pour le contrôle quotidien de la SpO2, PR. Avec la fonction unique PI (Perfusion Index), il peut gérer la santé plus complètement. 👨‍👩‍👧‍👦【Mesure de précision】MeaMae Care oxymètre de pouls utilise la technologie la plus avancée pour garantir les résultats les plus fiables. La précision de la SpO2 est +/ -2%, la plage de mesure est de 70% à 100%. La fréquence des pouls est précise à +/-3 bpm, la plage de mesure est de 25-250 bpm. 👨‍👩‍👧‍👦【Facile à utiliser】Les utilisateurs n'ont qu'à insérer leur doigt et à appuyer sur le bouton pendant 8 secondes. L'écran affichera directement la saturation en oxygène du sang(SpO2),Le taux d'impulsion(PR)et l'IP. Après avoir retiré le doigt pendant 8 secondes, l'oxymètre du doigt s'éteindra automatiquement pour prolonger la durée de vie de la batterie. 👨‍👩‍👧‍👦【Réglage alarme】 Notre oxymètre de doigt peut définir une limite numérique. Lorsque la valeur détectée dépasse la plage définie, l'écran LED clignote, ce qui peut nous rappeler rapidement que la valeur est anormale. 👨‍👩‍👧‍👦【Personnes Applicables】L'oxymètre de doigt convient à tous les âges, des enfants aux personnes âgées. Dans les maisons, les hôpitaux et les institutions sociales, vous pouvez utiliser cet appareil pour mesurer les données de santé.