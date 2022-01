La technologie de pointe présente une fantastique maison préfabriquée autonome

La construction des maisons a évolué au fil des années et de nouveaux matériaux, combinés à une architecture ambitieuse, permettent, aujourd’hui, de créer des bâtiments plus durables, sûrs avec un confort sans précédent. Ce que nous vous montrons maintenant, c’est un condensé de tout cela dans une maison préfabriquée et autonome qui peut être emportée où le propriétaire le souhaite.

The Space est une maison intelligente à la pointe de la technologie qui offre un nouveau concept de vie moderne.

The Space : tout ce dont vous avez besoin est un smartphone pour que la maison fonctionne

A la base de cette construction se trouve le concept de liberté. La maison, réalisée avec des matériaux légers, modernes et sûrs, est dotée des avancées technologiques les plus avancées. L’espace allie de nouvelles normes de confort à l’intelligence.

Lorsque nous parlons de smart, nous faisons référence à l’utilisation des technologies pour de nouveaux modes de communication, de consommation et d’apprentissage automatique. En effet, si l’on regarde le produit final, on se rend compte que l’idée nous rapproche du futur que nous imaginons lorsque nous rêvons de voitures volantes.

iOhouse, basée à Stockholm, a développé la maison sous le nom de The Space. Une maison intelligente, durable, indépendante, car elle n’a besoin de rien du « réseau ». En fait, vous avez juste besoin d’un smartphone pour que tout fonctionne.

Les concepteurs d’iOhouse ont équipé le bâtiment The Space de tous les services modernes dont les gens ont besoin pour vivre dans le confort et la liberté, tels que l’eau, l’électricité, le chauffage et le Wi-Fi.

De l’extérieur, The Space présente une façade élégante et futuriste qui adopte un look de technologie industrielle tout en restant proche de la nature avec des baies vitrées.

À l’intérieur, l’aménagement décloisonné est invitant, avec des tons gris tamisés et des sols en bois naturel sans taches. Tout se combine avec de grandes structures ouvertes pour recevoir beaucoup de lumière naturelle.

Immeuble « électrique, autonome et mobile »

En parlant de lumière, il est important de souligner que l’espace produit de l’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit et d’un générateur fonctionnant sur un système électrique de 220 V. Une pompe à chaleur à air et des contrôleurs de climat intégrés maintiennent la température interne de la pièce .maison pendant les saisons chaudes et froides.

La structure du logement comprend également un système de collecte d’eau et comprend également un système d’égouts intégré. Tout cela libère en fait la maison d’être « rattachée » aux services du réseau, que ce soit l’assainissement ou les communications.

Cela nous permet de stimuler la liberté que la technologie moderne peut offrir. Ainsi, iOhouse a intégré plusieurs technologies intelligentes dans la propre construction de The Space.

Ainsi, chaque fois que les propriétaires veulent « déplacer la maison », ils savent qu’ils ne laissent rien derrière eux et que rien d’important géré par des tiers ne les empêchera de déplacer leur maison ailleurs.