OnePlus 10 Pro publié en images officielles et revendique un partenariat avec Hasselblad

Les plans de OnePlus pour lancer un nouveau smartphone ne sont pas exactement un secret. Ces derniers mois, nous avons vu de nombreuses rumeurs arriver sur le marché, ainsi que des fuites et même le design était déjà connu. Mais maintenant, les informations officielles commencent à arriver.

OnePlus a déjà dévoilé son prochain OnePlus 10 Pro.

Prévu pour sortir la semaine prochaine, le OnePlus 10 Pro a été officiellement dévoilé par le constructeur via son site internet et ses réseaux sociaux. Lors de cette première apparition, le partenariat avec Hasselblad dans le développement d’appareils photo et de logiciels pour la photographie et la vidéo était garanti.

Dans ce teaser, les détails de conception sont toujours visibles. A commencer par les couleurs, le OnePlus 10 Pro aura deux versions, le noir volcanique et l’émeraude forêt, toutes deux avec un effet texturé qui leur donnera un plus grand raffinement.

Le module de caméra prend une grande importance, rappelant un peu ce que Samsung a fait avec sa précédente édition haut de gamme. Trois caméras (apparemment aucune périscope) et un flash LED circulaire avec l’inscription centrale « P2D 50T » sont visibles. Ce module caméra sera composé d’une caméra grand angle, d’une caméra ultra grand angle et d’une caméra téléobjectif.

Dans ces images, nous pouvons toujours voir le contrôleur de son du curseur sur le côté, à côté du module de caméra, mais ils ne suggèrent toujours pas d’images officielles de la face avant.

Une autre des garanties restantes est liée au processeur qui sera le Snapdragon 8 Gen1, ce qui n’est pas exactement une grande nouvelle.





Le lancement de OnePlus 10 Pro a commencé à être pointé pour février, mais sur la page officielle du fabricant sur Weibo, la date du 11 janvier pour l’événement de présentation a déjà été avancée.

Compte tenu de ces parts officielles, la date est susceptible d’être la dernière, pour le marché chinois et mondial. Cependant, avec le recul des versions précédentes, il est naturel que plus d’informations de OnePlus sur ce nouveau smartphone émergent au cours des prochains jours.