Probablement en lisant le titre, vous avez pensé que nous nous trompions certainement, car un ordinateur rapide n’est pas censé être capable de parcourir des kilomètres. Mais la vérité est que SEGA a présenté un PC de jeu qui est alors le « plus rapide du monde ».

Le projet consiste en une machine montée sur une voiture avec télécommande, et l’engin est alors capable d’atteindre 100 km/h.

SEGA présente le PC de jeu le plus rapide au monde

SEGA est l’une des plus anciennes marques technologiques au monde, ayant été fondée en 1951 et existe donc depuis plus de 70 ans. De nombreux utilisateurs gardent de bons souvenirs de cette marque en raison des jeux nostalgiques qu’elle a sortis, en particulier Sonic, à une époque où le segment des jeux était complètement différent de ce que nous connaissons aujourd’hui.

Mais voilà que la société japonaise a annoncé quel est le « PC de jeu le plus rapide au monde », capable d’atteindre pas moins de 100 km/h. Cet ordinateur inhabituel a été créé dans le cadre d’un partenariat entre SEGA, Intel et ASRock afin de célébrer les soldes d’hiver de Steam, qui se déroulent jusqu’au 5 janvier, et offre également plusieurs réductions sur les jeux de la marque.

La machine maintenant présentée est dotée d’un matériel puissant et a été montée sur une voiture avec une télécommande capable d’atteindre des vitesses élevées. Pour mieux montrer la vitesse atteinte par cet ordinateur de jeu, SEGA a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Regardez maintenant :

Selon les informations révélées par la marque japonaise, l’ordinateur dispose d’un processeur Intel Core i9-12900K, d’une carte mère ASRock Z690M-ITX/ax, d’une carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula de 16 Go, d’un kit mémoire RAM de 32 Go (2 x 16 Go ) DDR4-3200 plus 2000 Go de stockage SSD.

Tout cela a été superposé sur une boîte décorée de détails Sonic et d’un éclairage RVB. Il contient également d’anciens jeux de SEGA Atlus.

Et cette machine unique de SEGA pourrait même se retrouver entre les mains de certains utilisateurs. En effet, le PC fait partie d’un concours promotionnel dont vous pouvez en savoir plus ici.