Samsung Galaxy S21 FE 5G : L’un des smartphones les plus attendus de l’année est enfin arrivé

Il a longtemps été question de la possibilité pour Samsung de présenter un nouveau smartphone. Cela a toujours été placé avec de grandes attentes, étant l’évolution dans ce domaine du célèbre Galaxy S21. Ce moment est arrivé maintenant, avec l’arrivée du Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Il s’agit d’un smartphone dédié aux utilisateurs, qui ont ainsi plus de moyens de s’exprimer. Bien sûr, la marque a également misé sur les spécifications et le matériel, ce qui est top. En plus de tout cela, nous avons également Android 12 et One UI 4 déjà présents.

Samsung a annoncé aujourd’hui le S21 FE 5G pour la gamme Galaxy S21. Le S21 FE 5G est un smartphone qui offre les fonctionnalités supérieures d’un Galaxy S21 à travers un ensemble de fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs d’explorer leur côté créatif et de nouvelles formes d’expression.

Il regorge de certaines des fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs de la gamme Galaxy S21 : un design accrocheur, des performances puissantes, un appareil photo de haute qualité et une connectivité transparente à l’ensemble de l’écosystème.

Plus de moyens pour les utilisateurs de s’exprimer

Le S21 FE 5G perpétue l’héritage du Galaxy S21 en présentant un design signature haut de gamme. Pour commencer, mettez en évidence le cadre emblématique Contour-Cut, qui s’intègre parfaitement à l’appareil photo du S21 FE 5G, donnant un look élégant et unifié.

Samsung offre aux consommateurs encore plus de moyens de s’exprimer grâce à quatre nouvelles options de couleurs à la mode – Vert, Lavande, Blanc ou Gris – qui incluent toutes une finition mate. Le S21 FE 5G est doté d’un corps mince de 7,9 mm d’épaisseur pour que vous puissiez facilement le glisser dans une poche, ce qui vous permet de suivre n’importe quel style et rythme de vie.

Des performances à chaque fois que les fans en ont besoin

Les utilisateurs de Samsung affirment que les performances et l’affichage sont essentiels pour rester à jour dans le monde d’aujourd’hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

C’est sur la base de ces commentaires que le S21 FE 5G est équipé du processeur le plus récent et le plus rapide de la gamme Galaxy – le même que celui utilisé dans la gamme S21.

Spécifications – Galaxy S21 FE 5G Écran Écran dynamique AMOLED 2X FHD+ de 6,4 pouces Taux de rafraîchissement de 120 Hz Taux de réponse tactile de 240 Hz en mode jeu Eye Comfort Shield avec AI avec contrôle de la lumière bleue Sécurité Impression numérique optique Dimensions et poids 74,5 x 155,7 x 7,9 mm, 177 g Chambre Caméra ultra grand angle 12MP : F2.2, FOV 123˚ Appareil photo grand angle 12MP : double pixel AF, OIS, F1.8 Appareil photo téléobjectif 8MP : Zoom spatial 30x, F2.4, appareil photo selfie 32MP, F2.2, FOV 81˚ Processeur 5 nm 64 bits Processeur Octa-Core Mémoire 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne Tambours 4 500 mAh Chargement 25W avec câble 15W sans fil PowerShare sans fil SEUL Android 12 Réseau 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, bande 4G 4×4 MIMO, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, bande 5G 4×4 MIMO Paiement Samsung Pay avec NFC Capteurs Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur gyroscope, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité résistance à l’eau IP68

Les joueurs et les streamers seront éblouis par les nouvelles capacités du S21 FE 5G, des graphismes et des images de haute qualité à la nouvelle réactivité tactile de 240 Hz qui promet de faire passer tous les jeux à un autre niveau.

Les jeux seront incroyablement fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz du S21 FE 5G, qui offre la résolution la plus élevée sur un écran Dynamic AMOLED 2X.

Les batteries longue durée sont également une priorité absolue pour les utilisateurs occupés et en déplacement. Le S21 FE 5G est équipé d’une batterie conçue pour durer toute la journée.

La puissante batterie du S21 FE 5G est renforcée par la capacité de charge ultra-rapide de 25W qui vous permettra de recharger sa capacité de plus de 50 % en seulement 30 minutes, et de profiter des brillantes performances à grande vitesse du S21 FE 5G sans aucune interruption.

Les meilleures photos pour les fans de Samsung Galaxy

La gamme Galaxy S21 est célèbre pour ses capacités d’appareil photo, et le S21 FE 5G ne fait pas exception car il est équipé du même réglage de qualité professionnelle utilisé pour capturer les photos les plus nettes et les plus réalistes au monde. Les photographes amateurs et professionnels peuvent facilement éditer, publier et partager du contenu de haute qualité à tout moment.

Il comprend également un paramètre de mode nuit amélioré par rapport au S20 FE. Cela permettra aux utilisateurs d’améliorer leurs photos dans des environnements à faible luminosité et de capturer des photos avec une luminosité maximale, même dans des conditions de faible luminosité.

Le S21 FE 5G offre également la meilleure expérience de selfie de Samsung à ce jour avec sa caméra frontale avancée de 32MP. Laissez ensuite la fonction AI Face Restoration faire ressortir le meilleur de vous et de vos amis.

De plus, avec le double enregistrement, vous pouvez être au centre de l’action sous plusieurs angles – commencez simplement à filmer et votre appareil photo capture la perspective des objectifs avant et arrière en même temps.

Une expérience mobile vraiment sur mesure et sécurisée

Grâce à One UI 4 intuitif de Samsung, vous pouvez concevoir votre expérience mobile idéale – une expérience qui s’adapte de manière unique à vos besoins et vous permet d’exprimer qui vous êtes, en toute confiance. Doté d’options de personnalisation plus poussées et de contrôles de confidentialité plus stricts, c’est l’utilisateur qui a le contrôle.

Avec des capacités étendues, vos écrans d’accueil, icônes, notifications, fonds d’écran et plus encore peuvent tous être configurés. Par exemple, les widgets, qui ont été repensés et mis à jour pour offrir des options plus larges de personnalisation de l’interface utilisateur.

Samsung pense qu’une expérience vraiment personnalisée va au-delà de la simple apparence et sensation. Pour garantir tout cela, le S21 FE 5G comprend un nouveau panneau de contrôle de confidentialité qui offre des contrôles de sécurité et de confidentialité accrus, rendant l’expérience One UI 4 sur le Galaxy S21 FE 5G aussi transparente que sûre.

Lancement officiel du Samsung Galaxy S21 FE 5G

À partir du 11 janvier 2022, le Galaxy S21 FE 5G sera largement disponible via la boutique en ligne et les partenaires de Samsung. Côté tarifs, il sera disponible dans les versions suivantes : 779,9 € (128 Go) et 849,9 € (256 Go).