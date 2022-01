Apple aura vendu plus de 40 millions d’iPhone 13 d’ici fin 2021

Les estimations et les prévisions n’étaient pas très positives pour Apple et l’iPhone 13. Le ralentissement de la demande pour ce smartphone a révélé que la fin de l’année ne pouvait pas être positive. Les informations maintenant présentées montrent le contraire et avec des chiffres très positifs.

Les données ne sont pas officielles, mais proviennent de sources fiables, indiquant un chiffre qui dépasse les 40 millions d’unités d’iPhone 13 vendues fin 2021.

Les numéros de l’iPhone 13 ne promettaient pas

Les prévisions de ventes pour les nouveaux modèles d’iPhone 13 ne semblaient pas positives à la fin de l’année dernière. La chaîne de distribution a eu des problèmes et les utilisateurs ne semblaient pas très intéressés par l’achat de ces nouveaux smartphones Apple.

Apple s’est concentré sur le changement de ses lignes de production et le marché semble avoir réagi positivement. Une note du célèbre analyste Daniel Ives révèle que la fin de 2021 a été positive pour Apple et l’iPhone 13, dépassant les estimations.

Sur la base de nos vérifications de la chaîne d’approvisionnement au cours des dernières semaines, nous pensons que la demande dépasse l’offre d’Apple d’environ 12 millions d’unités au cours du trimestre de décembre, ce qui augmentera les chiffres en faveur de Cupertino en mars et en juin, en tant que problèmes de chaîne d’approvisionnement. facilité au premier semestre 2022

Apple aura vendu plus que prévu

D’après ce qui a été annoncé, et en se concentrant uniquement sur le dernier mois de l’année écoulée, Apple aura vendu plus de 40 millions d’unités de l’iPhone 13. Ce chiffre aura été augmenté en partie par les ventes que la société avait réalisées en Chine. .

Cet analyste a également révélé que 230 millions des 975 millions d’utilisateurs d’iPhone n’étaient pas encore passés de leurs smartphones à des modèles plus récents au cours des trois dernières années et demie. Ceux-ci doivent être pris en compte, car ils sont influencés par les attentes d’un équipement flambant neuf.

Les problèmes de smartphone doivent être surmontés

En ce qui concerne le manque de puces et de composants, cela devrait être un problème qu’Apple devrait résoudre très prochainement. Ce mouvement, qui sera naturel, devrait porter l’entreprise à une valorisation soutenue de 3 milliards, déjà en 2022, ce qui vient de se produire dans les dernières heures, quoique de manière momentanée.

Il devra également compter sur d’autres produits et services qu’Apple doit préparer et qui viendront compléter l’offre iPhone 13 et d’autres propositions. Ainsi, le géant de Cupertino devrait continuer de croître et maintenir les chiffres trimestriels qu’il a présentés ces dernières années.