Les chiffons sont vieux ? Samsung Galaxy S3 a déjà reçu Android 12, officieusement

Samsung a introduit des smartphones uniques au fil des ans dans sa gamme Galaxy. Certains de ces appareils sont des jalons de l’industrie et de véritables classiques comme le célèbre Samsung Galaxy S3.

Ce smartphone, lancé il y a 10 ans, reçoit désormais une surprise, montrant qu’il peut toujours être actif. Parvenant à battre bien des plus récents, ce smartphone de Samsung vient d’avoir accès à une version fonctionnelle d’Android 12.

L’un des meilleurs smartphones prend vie

Cela fait de nombreuses années que le Galaxy S3 ne reçoit plus les mises à jour Android et même le support de Samsung lui-même. C’était l’un des meilleurs smartphones de Samsung, existant depuis de nombreuses années et toujours avec des performances supérieures à la moyenne.

Déjà réformé par beaucoup et sur le point d’être abandonné, ce smartphone vient de recevoir une nouvelle intéressante. Officieusement et utilisant LineageOS 19.0, le Samsung Galaxy S3 peut désormais utiliser Android 12 sans aucune limitation.

vidéo originale

Le Samsung Galaxy S3 a déjà reçu Android 12

Equipé d’un SoC Exynos 4412, de Samsung lui-même, ce smartphone peut désormais tourner sous Android 12 grâce au programmeur html6405 de Forum XDA. Malgré son âge, ce smartphone parvient à avoir accès à la partie radio associée aux opérateurs, à la caméra et au Wi-Fi.

De plus, le Bluetooth et la partie vidéo, qui utilise l’accélération logicielle et matérielle, fonctionnent parfaitement. Bien entendu, certaines fonctionnalités offertes par la ROM LineageOS 19.0 sont toujours manquantes, ce qui devrait arriver prochainement, avec le développement de cette version.

Tout est possible grâce à LineageOS 19.0

Parmi ces défauts actuels, il y en a qui ressortent. Le déverrouillage de la carte par PIN ne fonctionne pas, il faut donc la retirer avant utilisation. Le formatage de la carte SD pour le stockage entraîne également une boucle. Le module NFC du Samsung Galaxy S3 n’est pas non plus fonctionnel pour le moment.

Alors, et si vous possédez un tel smartphone, vous pouvez tester la ROM d’Android 12. Le Samsung Galaxy S3 va gagner une nouvelle vie et vous donnera accès à toute l’actualité de Google pour cette nouvelle version. De nouveaux développements verront le jour et montreront qu’il s’agit toujours d’un excellent appareil.