Elon Musk a un problème ! Les chats aiment les antennes Starlink

Avec tant d’innovation, il y a parfois des détails qui échappent et ne sont découverts que lorsque la « technologie » est sur le marché. Selon certains rapports, les chats semblent aimer les antennes de Starlink.

Mais quelle est la raison probable pour laquelle les chats s’installent sur les antennes de Starlink ?

Les antennes Starlink fonctionnent très bien jusqu’à ce que les chats les utilisent…

Comme toute antenne, les Starlink sont également utilisées pour recevoir des signaux, en l’occurrence le signal des satellites SpaceX en orbite. Cependant, les antennes Starlink sont « utilisées » à d’autres fins ! Selon certaines informations, en raison de la chaleur émise par les antennes, les chats auraient profité de moments de confort.

Sur twitter, un utilisateur du nom d’Aaron Taylor a laissé le message suivant « Starlink fonctionne très bien jusqu’à ce que les chats découvrent que le plat émet un peu de chaleur les jours froids »

Nous avons toujours été habitués à voir les paraboles des antennes paraboliques de forme circulaire. C’est le moyen le plus naturel et apparemment le plus efficace d’obtenir la meilleure réception et la meilleure puissance de signal.

Netcost-security.fr a également signalé qu’un utilisateur aux États-Unis a arrosé le plat pour le refroidir, mais la surchauffe l’a mis hors ligne pendant 7 heures. Lorsque le service Internet haut débit par satellite de l’utilisateur a été arrêté, l’application Starlink a émis un message d’erreur indiquant : « Hors ligne : arrêt thermique ». La parabole « a surchauffé » et « Starlink se rallumera après avoir refroidi » – voir ici.

Cependant, comme indiqué ici, Starlink a déjà présenté son nouveau kit d’accès, où une nouvelle antenne est présente. Cela a une forme complètement différente de ce que nous avons l’habitude de voir et de ce qui est considéré comme normal et plus efficace.

A lire aussi…