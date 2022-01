Les téléviseurs 2022 de Samsung ont un hub de jeu qui prend en charge Stadia et GeForce Now, ainsi que des consoles

TL; DR : Ce n’était qu’une question de temps avant que les fabricants de téléviseurs ne commencent à intégrer la prise en charge des jeux en nuage à leurs derniers modèles. Nous avons déjà vu une poignée d’ensembles avec différents niveaux de prise en charge du streaming de jeu. Samsung a révélé que certains modèles de sa gamme 2022 ont un accès facile à quelques services de streaming différents, une prise en charge des contrôleurs passthrough et un hub CEC centralisé.

Lundi, Samsung a donné au CES 2022 un aperçu de certaines de ses prochaines technologies de télévision. En plus de trois nouveaux moniteurs intelligents et d’une télécommande Eco réinventée avec récupération RF, un nombre « sélectionné » de téléviseurs 2022 prendront en charge les applications de streaming de jeux Google Stadia, Nvidia GeForce Now et Utomik.

Le support fait partie d’une fonctionnalité appelée « Samsung Gaming Hub » et facilitera la connexion et le jeu à vos comptes de jeux en nuage. La société a d’abord fait allusion au hub lors d’un discours d’ouverture du SDC21 en octobre. Le hub offre un accès rapide à tous les systèmes de jeu connectés au téléviseur. En tirant parti de HDMI-CEC (Consumer Electronics Control), vous pourrez mettre votre appareil sous tension et basculer automatiquement sur la bonne entrée directement depuis le hub.

Les téléviseurs modernes disposent de HDMI-CEC depuis un certain temps maintenant, mais Samsung semble rationaliser l’expérience. Le micrologiciel aurait des entrées de contrôleur passthrough pour les manettes de jeu PlayStation et Xbox, ce qui signifie que les joueurs peuvent jouer à l’aide d’un seul contrôleur sur n’importe quelle console ou plate-forme de jeu en nuage prise en charge.

Samsung n’a pas pu confirmer si les ensembles prenaient en charge le streaming cloud 4K, affirmant simplement qu’il travaillait avec d’autres sociétés pour offrir la meilleure expérience possible.

« Nous travaillons avec des partenaires pour apporter leurs meilleurs niveaux de service à notre plate-forme », a déclaré le directeur des produits de jeu de Samsung, Mike Lucero, à The Verge. « Nous annoncerons les détails à mesure que nous nous rapprochons du lancement. » Lucero a également laissé entendre que le hub pourrait venir sur des modèles plus anciens, mais Samsung se concentre pour le moment sur ses téléviseurs 2022.