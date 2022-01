Mercedes-Benz tire 620 milles d’autonomie de son dernier concept EV

En un mot : Mercedes-Benz a dévoilé un nouveau concept de véhicule électrique qui cherche à faire de l’anxiété d’autonomie un élément permanent du passé avec plus de 620 miles d’autonomie à partir d’une seule charge. La sauce secrète, demandez-vous ? Efficacité et obsession de la réduction de poids.

Il y a un an et demi, Mercedes a entrepris de créer son véhicule le plus efficace de tous les temps. Le résultat est le Mercedes-Benz Vision EQXX, un concept EV offrant une autonomie de plus de 620 miles sur une seule charge. La consommation d’énergie atteint plus de six miles par kWh à partir d’une batterie suffisamment petite pour tenir dans un véhicule compact.

Le constructeur automobile allemand a déclaré avoir réalisé cet exploit en repensant les fondamentaux de fond en comble. Les ingénieurs ont utilisé des outils numériques avancés pour réduire le poids et les déchets en éliminant les matériaux en excès « assistés » par l’impression 3D.

Mercedes utilise également des pneus à très faible résistance au roulement avec une géométrie aérodynamique optimisée montés sur des roues légères en magnésium, des disques de frein en alliage d’aluminium et des panneaux de toit solaires ultra-minces pour réduire davantage le poids et étendre la portée. Au total, le véhicule électrique à quatre portes fait pencher la balance à 3 858 livres. À titre de comparaison, une Tesla Model S Plaid pèse 4 766 livres.

La puissance de sortie maximale est d’environ 150 kW, bien que malheureusement, Mercedes n’ait cité aucun chiffre d’accélération ou de vitesse de pointe. Nous savons cependant que le véhicule a un coefficient de traînée glissante de 0,17 cd, inférieur au cd 0,18 à 0,2 d’un ballon de football typique.

La Mercedes-Benz Vision EQXX n’est guère plus qu’un concept à ce stade. Même s’il ne se rend pas dans les salles d’exposition dans l’itération actuelle, le constructeur automobile empruntera sûrement une partie de son ingénierie intelligente pour d’autres produits qui finiront par voir le jour.