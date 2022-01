Apple devient la première entreprise américaine à avoir une valorisation de 3 milliards en bourse

Apple a dominé les marchés et a été l’un des plus appréciés au cours des dernières années. Les objectifs ont été constamment atteints et maintenant un nouveau vient d’être atteint. Le géant de Cupertino devient la première entreprise américaine à avoir une valorisation de 3 milliards en bourse.

Ce fut une étape importante pour l’entreprise, même si ce n’était que momentané. Pourtant, cela montre à quel point Apple s’est apprécié en bourse, devenant l’un des géants de l’industrie, laissant la concurrence loin.

3 milliards de valorisation boursière

Il s’agit sans aucun doute d’un exploit impressionnant, réalisé par Apple lorsque le cours de son action a atteint la barre des 182,86 $. La valorisation intervient 16 mois après qu’Apple s’est apprécié de 2 milliards et moins de trois ans et demi après avoir atteint la barre du milliard.

Déjà au début de la pandémie, Apple avait annoncé des résultats avec des revenus élevés. Cette valeur est venue avec la forte demande pour leurs services par tous ceux qui étaient confinés et travaillaient à distance.

Apple ne devrait pas s’arrêter là

Maintenant, d’après ce qui est souligné, le chiffre d’affaires de l’entreprise est estimé à 118 milliards de dollars pour le trimestre en cours. C’est vrai, ce chiffre finira par dépasser le record établi, qui s’est produit il y a un an, au cours du trimestre correspondant. À l’époque, le montant des revenus était de 111,4 milliards.

Au moment où Apple a réussi à franchir la barre du milliard d’appréciation du marché boursier, Tim Cook a souligné que même s’il s’agissait d’une réalisation historique, ce n’était pas un objectif établi. Tous les retours financiers sont « le résultat de l’innovation d’Apple, mettant les produits et les clients au premier plan, et restant toujours fidèle aux valeurs de l’entreprise ».

Un moment qui était prédit depuis un certain temps

Les analystes prédisaient déjà que ce moment arriverait très bientôt. Il est classé comme un moment historique pour Apple, prouvant qu’il parvient à conquérir le marché et à gagner de nombreux nouveaux utilisateurs. Les prévisions indiquent que la valorisation des actions Apple atteindrait 200 dollars.

L’année 2022 vient de commencer et Apple se présente déjà comme l’une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide. Atteindre l’objectif de 3 milliards en bourse n’est qu’une étape sur le chemin que l’entreprise suivra cette année.