Les prochains jeux en route vers la Nintendo Switch

Bien que cela fasse un certain temps depuis le dernier Indie World, dans lequel les prochains jeux à arriver sur Nintendo Switch ont été annoncés, il n’est jamais trop tard pour s’en souvenir.

Ainsi, vous pouvez voir ici les principaux titres indépendants de Switch, dont la sortie approche à grands pas.

La Nintendo Switch est une petite merveille technique qui, contrairement à son prédécesseur, semble avoir toutes les conditions pour prospérer et pour de nombreuses années à venir. Personnellement, je regrette que la Wii U ait eu une histoire de vie aussi précaire car j’ai appris à apprécier la console et la façon dont elle vous permettait de jouer à ses jeux.

Eh bien, mais revenons au sujet abordé par cet article, Nintendo Switch se prépare à recevoir de nombreux et (espérons-le) de bons titres de studios indépendants.

Comme il n’est jamais trop tard pour s’en souvenir, nous vous laissons la liste des principaux.

Mer d’étoiles

Cette préquelle de The Messenger raconte l’histoire de deux « fils du solstice » : un moine lunaire et un danseur de la lame solaire. Les fans de RPG classiques avec des éléments modernisés ne voudront pas manquer une histoire passionnante pleine de surprises, de combats féroces au tour par tour et un monde qu’ils peuvent traverser librement. De plus, la musique est entre les mains du compositeur Yasunori Mitsuda, connu pour son travail sur Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenoblade Chronicles 2.

Sea of ​​Stars arrive sur Nintendo Switch fin 2022.

Aliisha – L’oubli des déesses jumelles

Dans ce jeu de réflexion, la coopération est essentielle pour se déplacer en toute sécurité dans un temple désert. Que vous vous lanciez dans cette aventure seul ou préfériez unir vos forces avec un autre joueur, les sœurs jumelles Aisha et Lisha devront travailler ensemble en échangeant des indices et des dispositifs d’exploitation qui vous aideront à pénétrer plus profondément dans le temple. Mais attention, le temple est habité par toutes sortes de monstres imposants et de pièges dangereux, dont certains peuvent donner lieu à différentes fins. Une musique captivante complétera un voyage qui vous mènera à percer les secrets de cette histoire.

Aliisha – L’oubli des déesses jumelles arrive sur Nintendo Switch au printemps 2022.

Endling – L’extinction est pour toujours

En tant que dernière mère renard, l’objectif du joueur est de garder ses trois petits en vie et de les conduire en toute sécurité dans un monde ravagé par l’humanité. Dans ce jeu d’infiltration, de survie et d’aventure, vous devrez traverser des environnements désolés jusqu’à atteindre le seul endroit sur Terre où les humains ne peuvent pas vous blesser. En fin de compte, le nombre de descendants qui survivent à ce voyage périlleux dépend du joueur.

Endling – Extinction is Forever sortira sur Nintendo Switch au printemps 2022.

Fig 2: Creed Valley

Dans cette aventure musicale de puzzle, vous êtes invité à voyager à travers un monde plein de rythme qui prend place dans l’esprit humain. Les cauchemars font des ravages partout dans cette suite du film primé Figment, et c’est au joueur de concrétiser ses plans. Jouez seul ou avec un ami en mode local et maniez votre fidèle épée au corps à corps, manipulez des environnements et participez à des affrontements avec des boss menaçants musicalement.

Figment 2 : Creed Valley apportera de la musique sur Nintendo Switch en février 2022 et une démo gratuite du jeu sera disponible en téléchargement plus tard dans la journée sur le Nintendo eShop.

Monde OlliOlli

Entrez dans le monde vibrant de Radlandia, où vous rencontrerez des personnages hauts en couleur et effectuerez toutes sortes de cascades pour découvrir les dieux mystiques du skateboard dans votre quête pour atteindre Gnarvana. Traversez un monde aussi merveilleux qu’étrange dans lequel vous participerez à des missions, surmonterez des défis et vous ferez de nouveaux amis.

OlliOlli World glisse sur la Nintendo Switch le 8 février 2022 et est désormais disponible en pré-achat sur le Nintendo eShop.

EP Afterlove

Le directeur créatif de What Comes After et Coffee Talk nous livre un récit émouvant sur l’amour, la perte et le lyrisme. Le jeu se déroule à Jakarta, en Indonésie, et se concentre sur le jeune Rama, qui a du mal à composer de la musique après la mort de sa petite amie, Cinta. Cette combinaison de roman graphique, de jeu de rythme et d’aventure narrative vous met au défi de terminer un EP musical pour tenir une promesse faite à Cinta. Il y a plusieurs fins en fonction des choix que vous faites tout au long du jeu et la bande originale a été composée par le groupe indonésien L’alphaalpha, tandis que la direction artistique est en charge de Soyatu.

Disponible sur Nintendo Switch été 2022.

Loco Motiva

Cette aventure comique en mode pointer-cliquer en solo vous invite à monter à bord du Reuss Express et à enquêter sur la mort suspecte de Lady Unterwald. Vous pourrez incarner un avocat sérieux, un détective amateur et un agent secret à différents moments de l’histoire. En chemin, vous rencontrerez un groupe diversifié de personnages et résoudrez des énigmes difficiles pour prouver votre innocence. Découvrez le tueur et le mobile qui l’a poussé à commettre ce crime.

Loco Motive sortira à plein régime sur Nintendo Switch à l’été 2022.

les filles de la ville de la rivière 2

WayForward est de retour avec la suite du célèbre beat-’em-up River City Girls. River City est à nouveau en difficulté, mais cette fois, l’enjeu est plus important, les rues sont plus dangereuses et l’humour est au plus haut niveau ! Prenez le contrôle de six personnages, dont les puissants Kyoko et Misako, qui reviennent. River City Girls 2 a de nouveaux ennemis, objets, zones et techniques, qui sont reliés par des chemins avec des branches. La nouvelle bande originale est écrite par Megan McDuffee, la compositrice du premier jeu. Seul ou avec un ami en mode local ou en ligne.

River City Girls 2 arrivera sur Nintendo Switch à l’été 2022.

Munchies de donjon

Ce jeu de plateforme à défilement horizontal en 2D promet de satisfaire toutes les envies d’action. Avec l’aide de Necro-Chef Simmer, vous chasserez des monstres, puis vous les cuisinerez pour les manger ! Il y a environ 100 plats qui accordent diverses capacités. Expérimentez et combinez jusqu’à ce que vous trouviez le repas qui convient le mieux à votre style de jeu. Préparez-vous pour une distribution éclectique de personnages, une histoire hilarante à embranchements et un pixel art 2D enchanteur.

Dungeon Munchies est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Jouons! Jeux d’Oink

Une collection de jeux de société d’Oink Games arrive sur Nintendo Switch ! Participez à des chasses au trésor risquées dans Deep Sea Adventure, devenez un gros investisseur dans Startups, attrapez l’escroc suspect dans A Fake Artist Goes to New York et récupérez des fournitures avec d’autres astronautes pour survivre dans Moon Adventure. Les jeux ont été conçus pour être faciles à comprendre, tout en conservant l’essence de leurs versions originales. Vous pouvez jouer en local et en ligne avec des amis de n’importe où dans le monde !

Jouons! Oink Games est déjà arrivé sur Nintendo Switch.

OMORI

Dans ce RPG, vous alternerez entre deux mondes, chacun regorgeant d’amis et d’ennemis, pour dévoiler un passé oublié. Vous pouvez vivre une histoire inhabituelle avec un système de combat au tour par tour, le tout accompagné d’illustrations d’OMOCAT, qui a également produit, écrit, réalisé et créé le code de la majeure partie du jeu.

OMORI sortira sur Nintendo Switch au printemps 2022.

Chicorée : un conte coloré

Ce jeu d’aventure sur le thème de la peinture se déroule dans un livre de coloriage où vous pouvez dessiner sur tout. Utilisez vos pouvoirs de peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, aider vos amis et changer le monde. Chicorée, une artiste célèbre qui possède le pinceau, est partie et toutes les couleurs du monde ont disparu avec elle. C’est au joueur, le plus grand fan de Chicorée, de prendre le pinceau et de le faire à sa place.

Chicory : Colorful Tale est déjà arrivé sur Nintendo Switch.

chronologie

Chaque seconde compte dans Timelie, un jeu d’aventure furtif qui vous permet de contrôler le temps comme un lecteur de musique. Visualisez les événements futurs pour planifier votre stratégie d’évasion du passé, cachez-vous d’un ennemi et manipulez le temps à travers ce voyage de camaraderie, avec un chat mystérieux et une fille qui possède un pouvoir prémonitoire. Contrôlez la fille et le chat en même temps, chronométrez leurs mouvements et actions pour qu’ils se complètent, évitez d’être détecté, confondez les ennemis et, enfin, échappez au monde dans lequel ils sont piégés. Perdez-vous dans un monde d’abstractions et de graphismes surréalistes dans Timelie.

Il est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Comme vous pouvez le constater, l’offre ne manque pas de diversité, ce sera donc un bon début d’année 2022 pour la Nintendo Switch.

Bons jeux!