La Corée du Sud veut bannir les jeux NFT de Google Play et de l’App Store

De plus en plus de personnes parlent de la technologie NTF, mais c’est encore une nouveauté inconnue pour de nombreux utilisateurs. Ainsi, il est naturel que beaucoup, en particulier ceux qui ne se consacrent pas à explorer davantage ce que c’est réellement, restent confus et ne comprennent pas très bien ce qui est dit ici. D’un autre côté, il y en a d’autres qui utilisent déjà cette technologie comme quelque chose de « normal ».

Mais maintenant, le gouvernement sud-coréen veut interdire les jeux NFT disponibles sur les magasins Google Play et App Store. Selon les détails, cette décision est liée au fait que les obligations de ce genre recourent à des pratiques spéculatives pour gagner de l’argent.

La Corée du Sud veut interdire les jeux NFT

Le format NFT signifie « Non-fungible Token ». C’est une sorte de certificat numérique, établi via blockchain. En bref, c’est un titre qui définit l’originalité et l’exclusivité des biens numériques, donnant leur propre propriété numérique sur quelque chose.

Certaines plateformes ont déjà rejoint ou envisagent de rejoindre cette technologie, comme les créateurs Epic Games, Ubisoft et Square Enix et le réseau social Instagram, mais d’autres l’ont également interdite, comme c’est le cas avec Steam.

C’est maintenant une nouvelle que la Corée du Sud veut interdire les jeux qui utilisent NFT. Selon les informations fournies par le site Web GameRant, le comité de gestion du jeu du pays sud-coréen s’efforce d’éliminer des magasins Google Play et App Store tout titre qui dépend de l’achat de NFT à jouer.

En plus de vouloir empêcher les nouveaux jeux au format « payer pour gagner » d’atteindre les joueurs, l’entité souhaite également que les titres existants de ce genre soient retirés des magasins d’applications. Mais le gouvernement sud-coréen commencera également à refuser tout type de classification par âge pour ces jeux, contrairement à ce qui se passe avec les jeux légaux sortis dans le pays.

Cette décision est liée au souci d’associer ce type de jeux à des pratiques considérées par beaucoup comme des « jeux d’argent » et des « stratagèmes spéculatifs pour gagner de l’argent ». Et c’est conforme à la philosophie du pays, qui est assez stricte en ce qui concerne les obligations qui offrent des récompenses pouvant être échangées contre de l’argent réel. Dans ces cas, la Corée du Sud fixe une limite maximale de 10 000 wons pour les prix (environ 7,50 euros).

Mais le Comité précise qu’il n’a rien contre des technologies telles que la blockchain et les crypto-monnaies, expliquant qu’il entend uniquement lutter contre la « spéculation », et que l’objectif n’est pas d’inhiber l’utilisation de ces technologies qui peuvent être rentables pour les utilisateurs.

Êtes-vous d’accord avec la décision de la Corée du Sud ?