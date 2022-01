Le Danemark cessera d’utiliser des combustibles fossiles sur ses vols intérieurs d’ici 2030

La nouvelle année au Danemark a commencé avec de nouveaux objectifs visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Comme annoncé, le pays entend abandonner les vols intérieurs aux combustibles fossiles d’ici 2030.

Les chercheurs et les entreprises travaillent déjà sur des solutions pour rendre cela possible.

Le gouvernement danois a annoncé un objectif ambitieux avec l’année 2030 comme horizon temporel. Ainsi, d’ici la fin de la décennie, le pays souhaite que ses vols intérieurs soient exempts de combustibles fossiles. La nouveauté a été donnée par le Premier ministre Mette Frederiksen, qui a justifié la mesure par la nécessité de faire des « vols verts ».

Le Danemark vise à réduire les émissions mondiales de carbone de 70 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Cependant, le pays a reconnu que les solutions pour atteindre son objectif n’étaient pas encore en place.

Lorsque d’autres pays du monde sont trop lents, le Danemark doit prendre les devants et élever la barre encore plus loin.

dit Mette Frederiksen.

Selon le Premier ministre, les vols intérieurs écologiques sont un objectif difficile. Cependant, les chercheurs et les entreprises s’efforcent déjà de trouver et de travailler sur des solutions.

Comme le Danemark, la Suède a annoncé son intention de rendre ses vols intérieurs exempts de combustibles fossiles d’ici 2030. Après cela, d’ici 2045, elle souhaite que les vols internationaux emboîtent le pas. Plus que cela, il a annoncé plus tôt cette année qu’il avait l’intention d’introduire des tarifs plus élevés pour les avions très polluants.

Airbus peut aider le Danemark

Airbus a annoncé son intention de développer des avions à hydrogène et vise son opérationnalisation pour 2035. Si ceux-ci sont mis en œuvre, cela pourrait être un moyen pour le Danemark d’atteindre ses objectifs concernant les vols intérieurs sans combustibles fossiles.

Cependant, on ne sait pas si la technologie sera prête à temps et si les coûts plairont au Danemark.

