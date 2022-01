IONITY compte déjà 400 bornes de recharge ultra-rapides en Europe

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, pour que la transition électrique se fasse, il est essentiel de s’assurer d’un réseau de recharge solide. Par conséquent, bien que pas encore idéaux, les points de charge ont augmenté. IONITY, par exemple, a déjà réussi à sécuriser 400 bornes de recharge ultra-rapides en Europe.

Le consortium dispose déjà de plus de 1 500 points de recharge.

IONITY est un consortium européen dirigé par BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz et Volkswagen. Aujourd’hui, pour répondre à la demande croissante attendue, le service a atteint 400 bornes de recharge ultra-rapides en fonctionnement en Europe.

Nous avons atteint le cap des 400 emplacements actifs ! Je tiens à remercier notre équipe et nos actionnaires pour avoir fait de ce plan une réalité en seulement quatre ans. Nous sommes désormais sur la bonne voie pour atteindre 1 000 sites actifs d’ici 2025.

a déclaré Marcus Groll, responsable des opérations chez IONITY.

Initialement, IONITY avait prédit 400 stations opérationnelles d’ici 2020. Cependant, le jalon arrive un an plus tard. Actuellement, IONITY compte 1 582 points de recharge et 29 nouvelles bornes de recharge sont en cours de construction. La plupart d’entre eux seront garantis en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et au Portugal.

S’il garantit déjà 400 bornes de recharge en Europe, les projets d’IONITY ne s’arrêteront pas là. Après tout, le consortium a récemment annoncé son intention d’investir 700 millions d’euros dans la construction de 5 500 points de recharge supplémentaires d’ici 2025.

En conséquence, d’ici le milieu de la décennie, IONITY devrait avoir environ 1 000 sites opérationnels, les bornes de recharge devant recevoir davantage de points de recharge.

Le consortium souhaite que chacune de ses bornes garantisse entre 6 et 12 points de recharge, ce qui renforcera ses implantations principales à proximité des grandes agglomérations.

Actuellement, IONITY est la deuxième plus grande station de recharge ultra-rapide d’Europe, derrière les Superchargers de Tesla. Pourtant, il convient de noter que la plupart de l’offre du fabricant est encore limitée aux clients.

A lire aussi :