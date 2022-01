La gamme de produits Apple 2022 pourrait être la plus solide à ce jour

En bref : Apple a enregistré son année la plus réussie de tous les temps en 2021 en termes de revenus, mais la réalisation pourrait être de courte durée car le titan de la technologie basé à Cupertino a de grandes choses en réserve pour 2022. Serait-ce l’année où nous verrons enfin le mélange d’Apple lunettes de réalité ?

Apple travaillerait sur plusieurs nouveaux Mac, dont un Mac mini révisé, un iMac Pro plus grand et un MacBook Air qui pourrait présenter la plus grande refonte de l’histoire du produit. Mark Gurman de Bloomberg s’attend à ce qu’Apple partage ses plans pour finaliser sa transition du matériel Intel au silicium Apple dès la WWDC 2022 en juin.

Sur le front de l’iPhone, la plupart pensent que nous verrons une version 5G des débuts de l’iPhone SE au cours du premier semestre de l’année, suivie du rafraîchissement habituel de la ligne principale à l’automne. Un trio de nouvelles montres Apple serait également en préparation, dont la série 8, une version robuste pour les amateurs de plein air et un nouveau modèle SE à petit budget.

Gurman a déclaré qu’il espérait en outre voir Apple lancer un autre moniteur externe cette année à environ la moitié du prix de son Pro Display XDR existant.

Une année potentiellement record pourrait dépendre du fait qu’Apple dévoile ou non son casque de réalité mixte dont la rumeur court depuis longtemps. Nom de code N301, il a le potentiel d’accélérer davantage l’industrie naissante. Il n’y a aucune garantie que cela se matérialisera publiquement cette année, cependant, car nous nous attendons à le voir depuis quelques années maintenant sans chance.