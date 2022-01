Smart Dad: La folie corona normale (avec un tout-petit)

La deuxième pandémie de Noël sera probablement aussi épuisante qu’elle l’était il y a un an. La plupart d’entre nous semblent probablement être à nouveau à la limite en hiver après un été à mi-chemin normal.

Je ne fais donc définitivement pas exception à mon quotidien actuel : m’amuser avec le bambin car la garderie est en mode urgence, et ne pas aussi faire le travail et les choses du quotidien comme faire les courses, nettoyer l’appartement, entretenir des contacts sociaux et perdre de vue la détente . Il ne reste presque plus d’énergie pour se plaindre de la situation générale et – comme il se doit pour un Allemand – se plaindre.

Comment font les parents de trois enfants ?

Certes, je suis peut-être un peu dans une position privilégiée. Ma copine ne travaille « que » 30 heures, en tant qu’indépendant je peux aussi travailler tard dans mon bureau. Nous avons donc réparti les soins et les tâches quotidiennes (courses, etc.) de manière assez flexible, ce qui n’a pas encore conduit à un effondrement.

Par contre, j’ai le plus grand respect pour les familles avec deux enfants ou plus, où les deux partenaires travaillent à temps plein. Je ne sais pas comment vous pouvez contrôler cette routine quotidienne restrictive avec des écoles fermées, une quarantaine, un bureau à domicile et des temps de garde raccourcis dans les garderies.

Il y a beaucoup à faire – aussi pour les enfants. Néanmoins, il est épuisant lorsque les parents essaient de rendre le quotidien le plus normal possible pour leur progéniture. (Photo : Sven Wernicke)

Parfois, je me demande à quoi cela ressemblerait si toutes les entreprises en Allemagne annonçaient simplement les vacances de Noël à partir du 15 décembre. Les parents ne pouvaient pas simplement s’occuper de leur progéniture à côté. Vous auriez le temps et le courage de tout améliorer un peu.

Bien sûr, cela ne fonctionnerait probablement pas dans de nombreuses industries – par exemple dans le commerce de détail. Mais j’aimerais l’idée de simplement relâcher la pression sociale pour performer afin que nous puissions nous détendre un peu, dominer à nouveau la vie (de famille) et nous réorganiser.

Stress par manque de recul

Le signalement global de Covid, les incidences croissantes, les situations terribles dans les hôpitaux et un avenir imprévisible et totalement incertain créent du stress. Et cela rend difficile pour nous de nous amuser dans la vie de tous les jours.

Parce qu’en fait, il est agréable de s’occuper de ses enfants avec amour, de passer du temps avec eux et de mettre le travail de côté. Mais la pandémie bouleverse cet équilibre entre travail, loisirs et famille – et nous cherchons désespérément des solutions, pour la sécurité, pour la stabilité. Parce que nous ne les trouvons pas, l’insatisfaction augmente.

Jouets techniques comme aides en cas d’urgence

Curieusement, pour moi, certains « jouets » techniques sont des aides petites et grandes lors d’une journée difficile. En toute honnêteté : Un bon robot aspirateur que vous laissez circuler régulièrement dans votre appartement vous offre des heures de temps libre supplémentaires. Mon Roborock S6 est une vraie valeur ajoutée, même si je souhaite désormais une fonction d’essuyage renforcée. Le successeur propose cela, par exemple.

Un robot aspirateur peut créer beaucoup de temps libre. (Photo : Roborock)

Ma fille a 3 ans et demi et il n’est plus possible de se passer de la télévision. Tant pis. Mais je suis également très reconnaissant envers Netflix, Amazon Prime et les diffuseurs publics pour le large éventail de contenus adaptés aux enfants. Comment était-ce réellement dans le passé? Les parents devaient-ils continuer à acheter des cassettes VHS puis des DVD ? Je suis content de ne pas avoir à remplir ma chambre de millions de DVD pour enfants. Vive le streaming !

En parlant de ça : Spotify ! Ce n’était pas un problème pour mon enfant l’année dernière, mais elle ne veut pas se passer de ses livres audio préférés en 2021. Bien sûr, cela pourrait aussi être une Toniebox avec des figurines en plastique chères, mais au final, Spotify est le « deal » le moins cher et surtout le plus flexible.

Mon ancien smartphone, que j’utilise comme télécommande de maison intelligente, peut être utilisé pour créer des fonctions de sélection rapide que ma fille peut utiliser. Elle entend naturellement « Peppa Pig » and Co. sur son haut-parleur intelligent dans la pépinière. Dans quelques mois, elle devrait être capable de maîtriser en toute sécurité un certain nombre de commandes vocales. Ça me va

Enfin la normalité à nouveau !

Restaurants qui proposent des commandes en ligne, supermarchés livrants, médecins avec rendez-vous en ligne, la forte augmentation de l’acceptation des paiements sans espèces et sans contact même avec les boulangers, la renaissance du QR code grâce aux check-in dans les localités ou aux scans du certificat de vaccination – ça aide d’une technologie moderne d’urgence pour survivre mieux et plus confortablement à la vie quotidienne en cas de pandémie. C’est beaucoup de petits progrès qui seront certainement encore avec nous après cette crise.

Le progrès nous facilite la vie au quotidien en période de crise de Corona. (Photo : Corona Warn-App / Euronics)

Je ne veux et ne peux rien cacher. Le Covid-19 m’agace et je veux enfin retrouver quelque chose comme la normalité. Nous voulons tous cela. L’hiver en particulier est épuisant et j’aimerais que ce soit à nouveau le printemps. Il vient! D’ici là, nous devrons, espérons-le, disputer les semaines à venir avec « fermez les yeux et passez au travers » une dernière fois.

Pendant ce temps, j’apprécie quelques aperçus de lumière. En premier lieu, bien sûr, de mon enfant et de ma famille. Mais ce sont aussi ces petits détails techniques qui m’aident à déconnecter et à respirer un bon coup. Même si ce n’est que lorsque je suis assis sur le canapé avec ma fille autour d’un café (pour moi-même) pour regarder une série amusante et adaptée aux enfants. Parfois, cela peut suffire à collecter de l’énergie pour les prochaines heures…

Qu’avez-vous appris à apprécier en termes de technologie et d’offres numériques contemporaines en temps de pandémie ? J’attends avec impatience les commentaires sous ces lignes.