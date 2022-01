Le BIOS graphique RTX 3080 Ti a été transformé en RTX 3090 pour exploiter Ethereum

Le marché des crypto-monnaies continue d’être un véritable aimant pour quiconque souhaite prendre le risque de gagner un peu d’argent supplémentaire. Et si nous parlons spécifiquement des mineurs de pièces numériques, nous continuons de voir qu’ils s’efforcent de trouver des moyens toujours plus créatifs d’augmenter la productivité de leur pratique.

En ce sens, selon des informations récentes, les mineurs ont désormais transformé le BIOS de la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti de Nvidia en celui de la GeForce RTX 3090 afin d’augmenter le taux de hachage pour mieux exploiter la pièce Ethereum.

Le BIOS GeForce RTX 3080 Ti a été modifié pour miner Ethereum

Lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent, d’une manière relativement facile qui nécessite tout de même une attention à la fluidité du marché et à la stratégie financière, il y a ceux qui font tout pour assurer le meilleur résultat. Et si l’on parle spécifiquement des mineurs de crypto-monnaie, les nouvelles s’accumulent déjà selon lesquelles ils ont donné des ailes à la créativité afin d’extraire les pièces numériques tant désirées.

L’histoire la plus récente est celle de mineurs qui ont transformé le BIOS GeForce RTX 3080 Ti de Nvidia en un GeForce RTX 3090 plus puissant afin d’augmenter le taux de hachage pour le minage d’Ethereum. D’après les détails, il semble que cette manœuvre ne soit possible qu’avec le BIOS utilisé par Dell et avec les GPU RTX 3080 Ti de Dell, Alienware ou tout autre avec l’ID de périphérique 2204.

Le mineur CryptoMiningDonkey a contacté le site Web WCCFTECH et a expliqué qu’il avait réussi à obtenir jusqu’à 110 MH/s (Megahash par seconde) sur sa carte graphique GeForce RTX 3080 Ti en la mettant à jour avec le BIOS Dell RTX 3090. Cette plage est presque le double des 66 MH/s que le GPU de Nvidia atteint sans cette modification.

CryptoMiningDonkey a également laissé le message suivant sur Reddit :

Bonjour mes amis mineurs, Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un DELL/Alienware RTX 3080 Ti, vous pouvez flasher un 3080 et obtenir +100 MH/s dans l’exploitation minière ETH. Pour toute personne possédant un DELL RTX 3080 Ti, ou tout autre RTX 3080 Ti avec un ID de périphérique contenant 2204 (voir le champ ID de périphérique GPU-Z), vous pourrez flasher votre carte avec le BIOS du 3090.

Il s’agit donc d’une autre technique utilisée par les mineurs, cependant nous prévenons que cette pratique peut également endommager la carte graphique. Netcost-security.fr n’est pas responsable des dommages que le lecteur pourrait subir s’il subit les situations de modification que nous avons rapportées ici.