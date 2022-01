Le nouveau moniteur incurvé Odyssey Neo G8 de 32 pouces de Samsung dispose de 4K @ 240 Hz, 2 000 nits de luminosité maximale

Quelque chose à espérer : Samsung dit que l’Odyssey Neo G8 est le premier moniteur au monde à offrir une résolution 4K à un taux de rafraîchissement fulgurant de 240 Hz. Le Neo G8 utilise la technologie Quantum Mini-LED de Samsung pour son panneau de 32 pouces et présente une courbure immersive de 1 000R. Ce moniteur est l’un des trois nouveaux modèles de Samsung qui seront présentés lors du CES 2022.

L’Odyssey Neo G8 partage le même langage de conception et une technologie similaire que l’excellent Odyssey Neo G9 super ultra-large, bien que emballé dans des proportions plus saines. Comme le plus grand modèle, le Neo G8 a une courbure de 1000R et offre jusqu’à 2000 nits de luminosité maximale, mais dispose d’un panneau [email protected] au lieu de la configuration double [email protected] dans le N9 Neo.

Samsung note un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour le plus petit N8 Neo, et en termes de ports, le moniteur aurait une double connexion HDMI 2.1 et une seule connexion DisplayPort 1.4. Comme prévu, le Neo N8 prend en charge les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro pour un gameplay fluide, bien qu’un combo jeu/GPU AAA moderne soit pratiquement incapable de fonctionner à [email protected] sans un ajustement notable de la qualité.

De plus, Samsung a également annoncé deux autres moniteurs, à savoir le M8 axé sur la connectivité et le S8 axé sur les créateurs. Le premier est un moniteur UHD ultra-mince de 11,4 mm de 32 pouces doté d’une webcam magnétique SlimFit pour la téléconférence, la diffusion de jeux en nuage et peut servir de plaque tournante pour la plate-forme SmartThings IoT de Samsung. Il est également livré avec une télécommande dédiée et un port USB-C de 65 W pour la charge directe.

Le S8, quant à lui, est un moniteur 4K, disponible dans des tailles de 27 et 32 ​​pouces avec une couverture DCI-P3 de 98 % et une certification Display HDR 600 sur le plus grand modèle. Il utilise un écran mat sans éblouissement et est proposé aux créateurs de contenu à la recherche d’un poste de travail simplifié. À cette fin, Samsung a ajouté une prise en charge LAN intégrée et une charge USB-C de 90 W pour les ordinateurs portables et les téléphones.

Les trois moniteurs seront officiellement annoncés lors de la vitrine Samsung CES 2022 cette semaine, où leurs spécifications, prix et informations de disponibilité restants seront probablement révélés.