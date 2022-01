Concept Nyx d’Alienware met un serveur de streaming de jeux dans votre maison

En bref : les entreprises appellent les services de streaming « l’avenir du jeu » depuis des années, et bien que nous ayons maintenant des goûts comme xCloud de Microsoft, Google Stadia et GeForce Now de Nvidia, cette affirmation semble encore improbable, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais Concept Nyx d’Alienware est une nouvelle approche de l’idée de streaming de jeu, qui place le serveur dans votre propre maison.

Dans le cadre de sa gamme CES 2022, Alienware présente Concept Nyx. L’idée est assez simple : c’est un ordinateur puissant pour la maison d’un utilisateur qui peut diffuser des jeux sur différents appareils. Il extrait les titres appartenant aux utilisateurs de Steam, Epic Games, etc. à l’aide du logiciel propriétaire de Dell.

Dans la démo, Alienware a montré que Cyberpunk 2077 se déplaçait de manière transparente entre un téléviseur intelligent, un ordinateur portable et un PC tout en utilisant le même contrôleur. La société s’efforce de diffuser simultanément quatre jeux individuels, le tout sans subir le type de latence que l’on trouve souvent sur les services de streaming standard, ainsi qu’une fidélité graphique améliorée. Cependant, il y a des rapports selon lesquels les performances de la démo sont moins que parfaites.

Alienware est actuellement réticent à discuter des spécifications matérielles du serveur Nyx, qui ressemble à un énorme PC de bureau. La démo utilisait des contrôleurs du PC de jeu portable Switch-like Concept UFO d’Alienware qu’il a présenté en 2020, bien qu’il puisse y avoir de nouveaux designs dans tout produit final.

Le streaming de jeux à domicile n’est pas un nouveau concept – Steam’s Remote Play Anywhere existe depuis un certain temps maintenant – mais exécuter quatre jeux à la fois et pouvoir jouer à des titres à partir de plates-formes autres que Valve est intrigant.

Il y a beaucoup de questions sur Nyx : combien cela coûtera-t-il ? Quel type de réseau domestique sera nécessaire pour une utilisation optimale ? Quel est le public cible ? Et ça est juste un concept, il n’y a donc aucune garantie qu’il deviendra un jour un produit réel.