Odyssey Neo G8 : Samsung annonce le premier moniteur de jeu 4K au monde avec 240 Hz

Le CES 2022 démarre officiellement dans deux jours, mais les constructeurs qui seront présents à ce premier salon technologique de l’année, ont déjà commencé à faire leurs annonces. Samsung a déjà annoncé les téléviseurs qui arriveront sur le marché cette année et a également présenté le premier moniteur de jeu au monde avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Mais il y a plus à savoir.

Samsung Odyssée Néo G8

Samsung a présenté une liste de trois nouveaux moniteurs dédiés à différents publics, le plus marquant étant l’Odyssey Neo G8. C’est le premier moniteur de jeu avec une résolution 4K, une taille de 32″ et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Ce moniteur est incurvé avec une courbure 1000R et la technologie de rétroéclairage Quantum Mini LED, qui utilise des LED avec 1/40 de la taille des unités conventionnelles. Il intègre également les technologies Quantum Matrix et Quantum HDR 2000 de Samsung, atteignant 2000 nits de luminosité maximale dans le contenu HDR.

Comme décrit, le moniteur dispose de deux ports HDMI 2.1 et d’un DisplayPort 1.4. Avec la fonction Auto Source Switch+, les sources changent automatiquement lorsque l’appareil est allumé. Avec la fonction CoreSync, le rétroéclairage RVB du moniteur est ajusté en fonction du contenu diffusé à l’écran.

Moniteur intelligent M8 et UltraHD S8

Les deux autres moniteurs présentés, le M8 et le S8, sont respectivement davantage destinés au divertissement et au travail. Le Smart Monitor M8, doté d’une webcam qui fonctionne parfaitement avec Google Duo.

Le moniteur est également préinstallé avec des applications de service de streaming, ce qui lui permet d’être utilisé comme téléviseur intelligent sans avoir à se connecter à un autre appareil source. Le panneau mesure 32 pouces avec une résolution UHD et dispose même d’une télécommande sans fil, similaire à celles des téléviseurs Samsung.

Le dernier est un moniteur Samsung S8, un produit créé pour le travail, principalement pour le développement de contenu multimédia. Il a été créé en deux tailles (27″ et 32″) avec une résolution UltraHD, la première étant certifiée antireflet par Underwriters Laboratories.

Ces moniteurs devraient être lancés au premier semestre et seront présentés plus en détail au CES 2022. Les prix et la disponibilité sur le marché n’ont pas encore été révélés.