Une université japonaise perd 77 To de données de recherche à la suite d’une mise à jour logicielle boguée

En bref : la perte de données à cause d’une erreur de sauvegarde peut signifier la perte d’années de photos personnelles ou, comme dans le cas de l’université japonaise de Kyoto, la perte de 77 To de données de recherche critiques. L’incident s’est produit avec le superordinateur de l’université qui a reçu une mise à jour logicielle défectueuse pour son système de sauvegarde, effaçant accidentellement 34 millions de fichiers sur une période de deux jours.

Le coupable de cette énorme perte de données était un script défectueux destiné à l’origine à supprimer les anciens fichiers journaux inutiles du superordinateur Cray/HPE de l’université de Kyoto dans le cadre d’une mise à jour logicielle. Cependant, il a fini par supprimer 77 To de données de recherche entre le 14 et le 16 décembre 2021 du disque de sauvegarde haute capacité / LARGE0 de l’ordinateur.

L’université a initialement estimé avoir perdu jusqu’à 100 To de données après que la mise à jour buggy ait effacé presque tous les fichiers de plus de 10 jours. Les 77 To de données de recherche qui ont été supprimées contenaient 34 millions de fichiers qui ont affecté 14 groupes de recherche. Bien que l’Université de Kyoto n’ait pas révélé la nature ou les détails des données de recherche effacées, elle a noté (en japonais) que les fichiers appartenant à 4 groupes étaient irrécupérables.

Le fournisseur de superordinateurs de l’université, Hewlett Packard Japan (HPE), a reconnu la responsabilité à 100 % de l’incident et a publié une lettre d’excuses publiée plus tard par l’université. HPE a déclaré qu’un script modifié avait été publié dans sa mise à jour pour « améliorer la visibilité et la lisibilité », comme le rapporte The Stack.

Cependant, HPE a déclaré qu’il n’était pas au courant des effets secondaires de ce comportement, qui a provoqué le rechargement du script shell modifié au milieu de l’exécution, entraînant des « variables non définies » et la suppression de fichiers sur le disque de sauvegarde /LARGE0 du superordinateur.

L’Université de Kyoto a depuis suspendu le processus de sauvegarde, car elle cherche à apporter des améliorations et à ajouter des mesures préventives pour faire face à de tels incidents à l’avenir. En plus des sauvegardes en miroir, l’université prévoit également de maintenir des sauvegardes incrémentielles une fois qu’elle reprendra le programme de sauvegarde plus tard ce mois-ci.