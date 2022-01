Le président de Square Enix déclare que les NFT et les jeux blockchain seront des thèmes majeurs pour l’entreprise en 2022

Une patate chaude : bien que la majorité des gens expriment un dégoût passionné à l’idée que des jetons non fongibles apparaissent dans les jeux, de plus en plus de studios les adoptent. Le dernier en date est le géant japonais Square Enix, dont le président a déclaré que les NFT, les jeux de blockchain et cet autre sujet brûlant de l’industrie, le métaverse, seront au centre des préoccupations à partir de cette année.

La lettre du Nouvel An du président de Square Enix, Yosuke Matsuda, commence par une plongée dans le métaverse, notant que le changement de nom de Facebook en Meta est la preuve que le concept n’est pas seulement un mot à la mode qui va disparaître. Il pense que le métaverse sera rendu possible grâce aux progrès de la technologie de réalité étendue (XR), à la prévalence croissante du cloud et de la 5G, et à une technologie blockchain plus sophistiquée.

«Le métaverse verra probablement une transition significative vers une phase commerciale en 2022, avec une large gamme de services apparaissant sur la scène. Alors que ce concept abstrait commence à prendre forme concrètement sous la forme d’offres de produits et de services, j’espère qu’il entraînera des changements qui auront également un impact plus substantiel sur notre entreprise », écrit Matsuda.

Le président de Square Enix pense que 2021 était « NFT: Year One ». Il ajoute qu’il y a eu « ici et là des exemples d’échanges surchauffés de produits numériques basés sur NFT avec des connotations quelque peu spéculatives, quelle que soit la valeur observée du contenu fourni », mais pense que le prix des articles numériques finira par commencer à refléter leur « vrai valeur estimée, et je cherche à ce qu’ils deviennent aussi familiers que les transactions sur les biens physiques.

Matsuda note que les jeux de blockchain sont « construits sur la prémisse d’une économie symbolique et ont donc le potentiel de permettre une croissance de jeu autonome ».

« Je vois le concept » jouer pour gagner « qui a tellement excité les gens comme un excellent exemple de cela », ajoute-t-il, bien que peu de joueurs semblent particulièrement enthousiasmés par le genre, bien au contraire, en fait.

Matsuda admet qu’il y a eu des réserves sur ces nouvelles tendances. Un argument qu’il a avancé pour leur adoption est que les économies symboliques offriront des récompenses à ceux qui créent du contenu généré par les utilisateurs, « ce qui entraînera non seulement une plus grande cohérence dans leur motivation, mais créera également un avantage tangible pour leurs efforts créatifs ». Il dit qu’être motivé uniquement par la bonne volonté et l’esprit de bénévolat est « l’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu autant de contenu majeur qui change la donne généré par les utilisateurs qu’on pourrait s’y attendre ».

Donc, en résumé, Matsuda dit que « l’intégration de jeux décentralisés dans notre portefeuille en plus des jeux centralisés sera un thème stratégique majeur pour nous à partir de 2022 ».

La lettre de Matsuda semble faire écho à la position d’Ubisoft dans laquelle la société s’en tient fermement à ses plans NFT/blockchain malgré le tollé. Il semble y avoir très, très peu d’enthousiasme pour les jeux à gagner dont parle Matsuda dans sa lettre, et mettre en évidence de meilleures incitations pour les créateurs de contenu est au mieux un raisonnement fragile. Pourtant, ils constituent un bon plan pour gagner de l’argent pour les entreprises qui les soutiennent. Au moins, le réalisateur de Take-Two a clairement exprimé ses sentiments anti-NFT.