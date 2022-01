Apple a partagé des histoires vraies d’utilisateurs d’Apple Watch appelant à l’aide

L’Apple Watch est un appareil qui a aidé des millions de personnes, du simple affichage des heures, à l’alarme quotidienne, en passant par l’aide en cas de besoin d’aide. Apple le sait et a décidé de partager quelques histoires.

Dans une vidéo simple, avec des messages forts, la firme de Cupertino a voulu mettre en avant l’un des plus grands atouts de l’Apple Watch, des machines qui rapportent beaucoup d’argent à l’entreprise.

Apple a vendu plus de 100 millions d’Apple Watch. Cette montre connectée est célèbre pour son logiciel fantastique et, surtout, pour ses ressources dédiées à la surveillance des signes vitaux de ceux qui portent cette montre.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l’entreprise, Apple met l’accent sur les fonctionnalités potentiellement vitales de l’Apple Watch.

La nouvelle vidéo s’intitule « 911 » (notre 112) et raconte trois histoires de personnes qui reçoivent de l’aide des services d’urgence à l’aide de leur Apple Watch.

La vidéo ne montre pas l’Apple Watch elle-même. Au lieu de cela, les images se concentrent sur les histoires des trois utilisateurs de montres qui attribuent à l’appareil l’aide pour se rendre rapidement aux services d’urgence. La publicité utilise l’audio des appels eux-mêmes au service 911.

Ce ne sont que trois des nombreuses histoires incroyables où les gens ont pu obtenir de l’aide via l’Apple Watch.

J’ai écrit à Apple.

Des trois histoires, nous avons déjà parlé de l’une d’entre elles ici. Quand l’Apple Watch a sauvé la vie d’un agriculteur de 92 ans victime d’une grave chute.

Comment ça fonctionne?

Si l’Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 et Series 7 détecte une baisse importante de l’utilisateur, elle émet immédiatement une alerte avec vibration, son et même et affiche un avertissement à l’écran.

Vous pouvez choisir de contacter les services d’urgence ou de fermer la notification en appuyant sur la couronne numérique, en appuyant sur Fermer dans le coin supérieur gauche ou en appuyant sur « Je vais bien ».

Si l’Apple Watch détecte que vous êtes en déplacement, elle attendra que vous répondiez à l’alerte et ne contactera pas automatiquement les services d’urgence. Si la montre détecte qu’elle a été inactive pendant environ une minute, elle passera automatiquement l’appel.

Lorsque l’appel se termine, la montre envoie un message à vos contacts d’urgence avec votre position. Ainsi, ils sauront que la montre a détecté une chute grave et que vous avez contacté les secours. La montre obtient les contacts d’urgence de votre carte médicale.

Ainsi, il est très important de renseigner ces données à partir du Formulaire Médical.

Activer ou désactiver la détection de chute

Ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone, puis appuyez sur l’onglet Ma montre.

Appuyez sur SOS urgence.

Activez ou désactivez la détection de chute.

Si vous avez entré l’âge lors de la configuration de l’Apple Watch ou de l’application Santé, et si l’âge est de 65 ans ou plus, cette fonctionnalité est automatiquement activée.

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité intéressante, Apple avertit que l’Apple Watch ne peut pas détecter chaque goutte. Cependant, plus vous êtes actif, plus vous pouvez activer facilement la détection de chute, en raison d’activités qui peuvent en ressembler.