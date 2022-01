La NASA montre en direct la floraison du bouclier solaire du télescope spatial James Webb

Après le lancement de James Webb et l’ouverture de son antenne, selon les dernières informations, nous aurons déjà aujourd’hui l’ouverture du bouclier solaire de protection pour le télescope de la NASA.

Cette étape, qui est l’une des plus importantes et des plus risquées, sera suivie en direct. Montrons où vous pouvez voir cette nouvelle étape.

Le télescope spatial James Webb poursuit le processus complexe de déploiement de sa structure semblable à un origami. D’étape en étape, cet équipement devra poursuivre le travail de constitution de l’ensemble de son arsenal. Ces étapes seront effectuées pendant que le télescope se rendra à sa destination finale, une orbite autour du soleil.

Une partie importante de ce processus a lieu demain lorsque le grand bouclier solaire sera déployé. La NASA diffusera cet événement en direct.

Le processus d’obtention du télescope du point de sa configuration de lancement, c’est-à-dire tout plié à l’intérieur d’une fusée, jusqu’à sa forme complète, prêt à commencer les opérations scientifiques, est extrêmement complexe.

L’une des parties les plus cruciales et délicates de cette opération est le déploiement du bouclier à cinq couches, de la taille d’un court de tennis, qui protégera le télescope de la chaleur du soleil.

14 mètres d’un bouclier vital pour la survie de James Webb

Au cours de la semaine dernière, des parties de la structure de support du pare-soleil ont déjà été déclenchées en place, aboutissant à l’extension de deux barres moyennes qui ont étiré le pare-soleil sur toute sa largeur de 14 mètres.

Maintenant, la crème solaire doit être étirée. Chacune des cinq couches sera séparée et étendue dans sa forme finale. Entre ces couches, il y aura un espace pour que la chaleur s’échappe.

Cela commence par la plus grande couche, la plus proche du soleil, et nécessitera un total de 90 câbles attachés à plusieurs poulies pour mettre le bouclier en place.

Le déploiement complet devrait prendre au moins deux jours. Tout cela sera montré par la NASA. En fait, sur le site Web de l’agence spatiale américaine, il y a un calendrier de ce qui sera fait dans les prochains jours.