Partager un compte Netflix ? Alertes et surveillance renvoyées pour empêcher cette pratique

L’une des pratiques qui intéresse le moins Netflix est le partage de comptes entre utilisateurs. Ceci est utilisé par des milliers d’utilisateurs, étant une pratique courante, et entraîne une perte élevée pour l’entreprise.

Netflix a régulièrement pris des mesures contre cette pratique et semble maintenant avoir repris ses mesures. Encore une fois, il effectue ces actions discrètement, mais il signale des utilisateurs qui abusent apparemment des comptes.

Rouvre la chasse aux comptes partagés

Le partage de comptes Netflix est quelque chose que beaucoup considèrent comme courant et naturel. L’entreprise sait clairement que cette pratique existe et dans la plupart des cas, elle est d’accord avec son utilisation de manière claire.

Cela ne l’empêche pas de prendre des mesures pour contrôler les abus et d’essayer d’éduquer et de sensibiliser les utilisateurs. Il a pris cette mesure en mars de l’année dernière, lorsqu’il a affiché des alertes et demandé la confirmation de l’utilisation de la même adresse dans plusieurs comptes.

Netflix veut mettre fin à cette pratique récurrente

À l’époque, cette mesure était limitée, non seulement par le nombre de comptes, mais aussi par la zone géographique où elle s’appliquait. La vérité est qu’il s’est arrêté après un certain temps, sans que Netflix continue ces actions avec les utilisateurs qui ont partagé des comptes.

Maintenant, et comme certains sites ont avancé, ces actions sont de retour et se concentrent sur les utilisateurs en Italie. La façon d’agir est la même et des alertes apparaissent dans le navigateur et des demandes de confirmation lorsque les utilisateurs essaient d’utiliser le service avec des comptes partagés.

Alertes pour les utilisateurs qui abusent de cette pratique

Les avis continuent à être partagés et à prévoir des situations différentes concernant cette situation. Certains prédisent des problèmes prochainement à la suite de ces nouvelles mesures Netflix, tandis que d’autres sont plus rationnels et indiquent que le service ne pourra pas prendre de mesures contre les utilisateurs et leurs comptes.

La vérité est que Netflix à l’époque a signalé ces avertissements et ces confirmations comme des tests limités. Maintenant, plusieurs mois plus tard, ils réapparaissent et tentent de limiter l’utilisation des comptes partagés, ce qui a toujours été su se terminerait un jour.