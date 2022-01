Encore une année de croissance ! Tesla a livré près d’un million de voitures électriques en 2021

2020 a été une année difficile pour l’ensemble de l’industrie et Tesla n’a pas fait exception, ayant été en proie à plusieurs limitations. Même avec ce scénario défavorable, le constructeur automobile semble continuer sur sa lancée de croissance et de résultats positifs.

La première présentation des résultats pour 2021 est déjà arrivée et a montré à quel point l’année dernière s’était bien passée pour Tesla. La marque a livré près d’un million de voitures électriques en 2021 et il semble que son rythme ne ralentira pas.

2021 a été une année importante pour Tesla

Il y a eu plusieurs situations dans lesquelles Tesla s’est retrouvée limitée dans la production de ses voitures électriques. La marque a lutté tout au long de l’année avec des problèmes dans la chaîne de distribution, mais a tout de même réussi à atteindre et même à dépasser ses objectifs fixés.

La preuve en apparaît désormais, avec la présentation des premiers résultats de la marque, faisant référence au dernier trimestre 2021 mais aussi à l’année entière. Celles-ci montrent qu’une fois de plus Tesla a réussi à se développer sur le marché, affirmant sa position dominante, avec près d’1 million de livraisons.

Les numéros de voitures électriques sont dévoilés

Pour le dernier trimestre 2021, Tesla a réussi à produire 305 840 voitures électriques. Parmi ceux-ci, 13 109 étaient des modèles S et X, et 292 731 étaient des modèles 3 et Y. Dans le domaine des livraisons, le nombre est encore plus élevé, avec 308 600 voitures. Ici, nous avons 11 750 pour les modèles S et X et 296 850 pour les modèles 3 et Y.

En ce qui concerne l’année 2021, les chiffres sont extrêmement positifs, bien qu’avec quelques points en deçà de ce qui pouvait être prédit. Au cours de la période en question, Tesla a livré 936 172 voitures électriques et produit 930 422 unités des mêmes véhicules.

Différents numéros dans les catégories de véhicules

C’est précisément dans le domaine des voitures électriques livrées qu’un changement important est constaté. Tesla a presque doublé ses livraisons, avec 936 172 voitures électriques par rapport à 2020, où elle comptait 499 550 véhicules, mais c’était loin de la valeur des modèles haut de gamme. Dans cette classe, où s’intègrent les Model S et X, la valeur n’a atteint que 24 964 unités, contre 57 039 voitures électriques.

La marque essaiera de poursuivre ses performances en 2022 et de grandir, même avec tous les problèmes s’ils savent qu’ils existent. Elle a réussi à surmonter les problèmes qui se posent et essaie de préparer l’avenir, avec Cybertruck et Semi.