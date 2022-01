Votre Xiaomi recevra-t-il ? Les plans pour le MIUI 13 mondial ont finalement été présentés

Présenté la semaine dernière, MIUI 13 est l’une des grandes nouveautés de Xiaomi pour les mois à venir. Celui-ci a imaginé le nouveau Xiaomi 12 et la Watch S1, mais il veut conquérir son espace de manière naturelle.

Si les plans de sa disponibilité étaient déjà connus du marché chinois, des données encore plus intéressantes apparaissent maintenant. On sait déjà quand la version mondiale arrivera et sur quels smartphones elle sera distribuée.

Quand la version globale de MIUI 13 arrive

C’est le 28 décembre dernier que Xiaomi dévoilait la grande nouveauté pour sa personnalisation Android. Cette nouvelle version promet beaucoup et notamment elle rassemble toutes les nouveautés et améliorations créées pour le système d’exploitation installé sur les smartphones.

Les informations qui existaient n’indiquaient pas clairement quand Xiaomi apporterait MIUI 13 aux smartphones en dehors de la Chine, ni quel équipement serait couvert. Maintenant, ces informations ont déjà été révélées et indiquent clairement quand et comment cette mise à jour sera publiée.

Quels smartphones Xiaomi reçoivent la nouvelle ?

La bonne nouvelle est que cette nouvelle version sera disponible pour un grand nombre de smartphones Xiaomi. Au total, il y aura 19 équipements qui auront accès à cette mise à jour, avec toutes les nouveautés qui ont été présentées.

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 JE

Une autre nouvelle importante est que l’arrivée de MIUI 13 arrive très bientôt. La marque s’attend à ce que la version mondiale commence à être présentée à cette liste de smartphones dès le mois de janvier. Il n’y a pas de jour précis, mais on espère que cela ne prendra pas longtemps et que cela se fera progressivement.

Mise à jour basée sur Android 12

Il s’agira d’une version entièrement basée sur la dernière version du système d’exploitation de Google. Ainsi, et en plus de tous les changements que la marque met sur MIUI 13, celui-ci reçoit également les nouvelles d’Android 12.

Nous sommes à quelques jours d’avoir accès à cette nouvelle version et de savoir tout ce que la marque a préparé pour vos smartphones. L’engagement envers la confidentialité reste un point important, ainsi que le contrôle des notifications et autres améliorations.