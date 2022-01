Apple : partagez les applications achetées (et plus) avec votre famille et vos amis

Pictionary - Pictionary Air - Jeu de Société et de Dessin Familial - Marche avec l'Application - 1 Stylo Lumineux et Cartes à Jouer - Cadeau dès 8 Ans, GJG13

Le jeu de société Pictionary Air est la variante désopilante du jeu de dessin classique Téléchargez l’appli gratuite Pictionary Air et pointez la caméra intégrée vers le dessinateur pour le faire apparaître, ainsi que son dessin, sur l’écran de votre appareil Dessinez dans l’air à tour de rôle tandis que vos coéquipiers tentent de deviner ce que représentent les images à l’écran. L’équipe comptant le plus de points gagne Facile à utiliser, l’appli​ enregistre vos performances et vous permet de les visionner pour encore plus de fous rires entre chaque manche, ou bien de les conserver pour les partager avec vos amis Ajustez la durée et le nombre de manches pour accorder plus de temps aux débutants ou aux enfants. En mode selfie, dessinez sans limite de temps ni de nombre de manches Pour des parties encore plus délirantes, projetez la partie sur votre télévision avec l’Apple TV, Chromecast ou toute autre passerelle multimédia compatible Pictionary Air est un jeu de société idéal à partir de 8 ans. Ce jeu familial met de l’ambiance dans toutes les fêtes et les soirées jeux Contient un stylo Pictionary Air, 112 cartes indice recto-verso, un sabot à cartes, et les règles du jeux