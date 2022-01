En Oregon, Airbnb masquera les prénoms des invités pour lutter contre la discrimination

Habituellement, lors d’une réservation sur Airbnb, les hôtes ne connaissent pas leurs invités potentiels, le premier contact se fait donc via la photo et le nom donné. Maintenant, dans l’Oregon, Airbnb a décidé que les noms des invités seront retenus jusqu’à ce que la réservation soit confirmée.

La mesure entend mettre fin à la discrimination lors de l’acceptation ou non d’une réserve.

À travers une nouvelle mise à jour, dans l’Oregon, aux États-Unis d’Amérique (USA), Airbnb prend des mesures afin de lutter contre la discrimination de la part de ses hébergeurs de plateforme. Pour l’instant, la mesure ne prendra effet que dans l’État américain, les invités restants devront donc continuer à faire face au problème.

À compter du 31 janvier, les hôtes enregistrés sur Airbnb n’auront accès qu’aux initiales des prénoms de leurs hôtes jusqu’à ce que la réservation soit confirmée. Une fois que l’hôte accepte la réservation, il sera possible d’accéder au nom complet de l’invité.

Bien que nous ayons fait des progrès, nous avons beaucoup plus à faire et continuons à travailler avec nos hôtes et invités, et les leaders des droits civiques pour rendre notre communauté plus inclusive.