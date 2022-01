Metal : Hellsinger, un tireur rythmique de heavy metal

En cours de développement par les studios suédois The Outsiders, est Metal : Hellsinger, un shooter au rythme très puissant.

Venez mieux connaître ce jeu, qui a vu sa date de sortie repoussée à 2022.

Metal : Hellsinger est un FPS, en cours de développement par les studios suédois The Outsiders (dirigé par David Goldfarb, qui a participé à plusieurs jeux Battlefield), qui combine l’adrénaline et l’intensité des shooters avec la puissance et le poids du Heavy Metal.

Initialement prévu pour sortir en 2021, Metal: Hellsinger a été repoussé à 2022, dans le but de fournir aux fans un travail plus complet et plus robuste.

Metal : Hellsinger est un jeu différent des autres. En effet, il s’agit d’un FPS rythmé, dans lequel la capacité d’attaquer au bon moment est la clé du succès.

L’idée est simple. Si nous attaquons des ennemis (démons et autres êtres de l’Enfer) au bon moment et en suivant le rythme de la musique qui se joue, non seulement nous augmentons la puissance de feu de notre personnage, mais nous intensifions également la musique qui nous accompagne.

Le jeu comportera une bande originale qui comprend certains des artistes les plus connus et les plus appréciés du genre métal, y compris des noms comme Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Randy Blythe (Lamb of God), Björn Strid ( Travail du sol) ) ou Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Chaque niveau Metal: Hellsinger a une piste associée, et chacun a plusieurs couches avec leurs propres sons. La performance du joueur influence le nombre de couches différentes avec lesquelles la musique sera jouée au niveau en question, en commençant par un simple fond sonore et en culminant finalement avec toute la puissance dont il dispose1.

« Cette mécanique encourage les joueurs à garder le bon rythme, car au fur et à mesure que le rythme augmente, vous en voulez de plus en plus, jusqu’à ce que vous atteigniez le son maximum.», déclare Joel Bylos de Funcom.

Metal : Hellsinger sortira en 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.