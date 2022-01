La NASA veut prolonger la vie de la Station spatiale internationale jusqu’en 2030

La Station spatiale internationale permet la collaboration de plusieurs pays dans l’exploration spatiale pour l’expansion des connaissances de ce qui est au-delà de la Terre. En ce sens, la NASA entend prolonger sa durée de vie jusqu’en 2030.

Bien que l’agence souhaite que la station soit active plus longtemps, elle devrait être rénovée d’ici la fin de la décennie.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a récemment révélé que l’administration de Joe Biden s’était engagée à prolonger les opérations de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’en 2030. De cette façon, on l’espère, continuera à collaborer avec des partenaires internationaux tels que l’Agence spatiale européenne, le Japon Agence d’exploration aérospatiale, Agence spatiale canadienne et Roscosmos pour les enquêtes.

La Station spatiale internationale est un phare de la collaboration scientifique internationale pacifique et, depuis plus de 20 ans, elle a entraîné d’énormes développements scientifiques, éducatifs et technologiques au profit de l’humanité. Je suis heureux que l’administration Biden-Harris se soit engagée à poursuivre les opérations de la Station jusqu’en 2030.

Dit l’administrateur de la NASA.

La NASA veut prolonger l’histoire de l’ISS

Selon la NASA, au cours des 20 dernières années, l’ISS a reçu plus de 3 000 enquêtes de plus de 4 200 enquêteurs du monde entier, ayant vu 110 pays et régions participer à des activités à bord de la station. Plus que cela, plus de 1 500 000 étudiants étaient en contact avec l’ISS par an.

La participation continue des États-Unis à l’ISS augmentera l’innovation et la compétitivité, ainsi que fera progresser la recherche et la technologie nécessaires pour envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA et ouvrira la voie à l’envoi des premiers humains à Mars.

Alors que de plus en plus de nations sont actives dans l’espace, il est plus important que jamais que les États-Unis continuent de diriger le monde dans le cadre d’alliances internationales croissantes et d’élaborer des règles et des réglementations pour une utilisation pacifique et responsable de l’espace.

dit Bill Nelson.

Malgré cet appel de la NASA, l’ISS ne devrait pas durer au-delà de l’année 2030. Une fois la station réformée, l’agence américaine espère diriger les milliards de dollars vers d’autres missions dans l’espace, de la Lune à Mars.

