AirPods Pro 2: le boîtier de charge peut avoir la technologie AirTag et apporter des capteurs de santé

Apple était l’une des entreprises les plus remarquables de l’année qui s’est terminée il y a quelques heures. En effet, dans les choix faits par nos lecteurs, la société de Cupertino a été l’un des grands gagnants. Cependant, nouvelle année, nouveaux produits et il y a déjà quelques rumeurs autour des AirPods Pro 2 et de son boîtier de recharge.

Selon les informations, le boîtier de charge des AirPods Pro 2 pourrait être localisable, utilisant une technologie identique à celle des AirTags. En outre, disent-ils, il pourrait venir avec des capteurs de santé.

C’est ce qu’affirme le célèbre analyste du marché technologique, Ming-Chi Kuo, dans une note aux investisseurs. Selon lui, les nouveaux « AirPods Pro 2 » pourront apporter des fonctionnalités telles que les AirTags et la prise en charge d’Apple Lossless dans leur boîtier de transport et de recharge.

Dans les informations partagées, Ming Chi Kuo de TF Securities montre principalement comment Luxshare et Goertek sont les grands gagnants de la chaîne d’approvisionnement des AirPods. Cependant, il a également défini de nouvelles fonctionnalités qu’il attend dans « AirPods 2 ».

Apple apportera plus de capteurs de santé aux AirPod en 2022

Sans surprise, un saut technologique est attendu dans les prochains AirPod. L’intégration des ressources de gestion de la santé devrait apparaître dans un proche avenir, et on pense que cela sera dans la version qui paraîtra cette année.

Cependant, dans une note précédente, Kuo a déclaré que le modèle comporterait des capteurs de mouvement pour aider les applications de fitness. Donc, des capteurs de santé (ou de bien-être) mais dédiés aux applications sportives.

D’autres informations publiées avant la note de cet analyste mentionnaient que les nouveaux AirPods pro seraient également mis à jour en apparence. Des branches plus courtes, une nouvelle conception de corps de casque et une puce mise à jour qui se cachent derrière toute la magie des écouteurs.

Et à quand la présentation des AirPods Pro 2 ?

C’est la question qui va désormais interpeller les analystes de marché et les « leak chasers ». Apple ne donnera certainement pas cette information, mais la vaste chaîne d’approvisionnement peut en quelque sorte manquer des données révélatrices.

En fait, ils disent que cette information a déjà commencé à circuler et on estime que les nouveaux AirPods Pro pourraient être lancés à la fin du troisième trimestre ou même au quatrième trimestre 2022. C’est-à-dire à égalité avec le prochain iPhone et Apple Watch. Donc, un kit de luxe pour Noël 2022.

L’analyste a déjà mentionné dans l’une de ses notes précédentes que ces produits, faisant référence à la fois aux AirPods et aux Beats, seront extrêmement importants pour la croissance de l’entreprise.

Les AirPod sont plus chers, ciblent les utilisateurs d’appareils Apple et visent à fournir innovation et expérience verte pour augmenter la valeur ajoutée. Les beats sont moins chers, ciblent les utilisateurs d’appareils Apple et non Apple, et augmentent les ventes ou la part de marché.

A expliqué Ming Chi Kuo de la société TF Securities.

Concernant les volumes de ventes d’AirPod pour 2021, Kuo estime que les ventes d’AirPod ont été meilleures que prévu à 27 millions d’unités, soit plus du double du trimestre précédent et une augmentation de 20% d’une année sur l’autre pour l’autre. Il s’attend également à ce que le premier trimestre de 2022 soit solide, avec des ventes presque égales aux trimestres de Noël et de fin d’année.

N’oubliez pas que la force du trimestre de Noël vient du lancement des AirPods 3 et de la baisse du prix des AirPods de deuxième génération au cours du trimestre. Notamment, dit Kuo, « les AirPod reproduisent le succès de l’iPhone ».