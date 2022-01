BMW veut embaucher 6 000 travailleurs uniquement pour fabriquer des voitures électriques

De plus en plus de gens parlent de voitures électriques et celles-ci deviennent progressivement plus courantes sur les routes portugaises, des villes les plus fréquentées aux villages les plus isolés.

En ce sens, les informations les plus récentes indiquent que BMW a l’intention d’embaucher jusqu’à 6 000 nouveaux travailleurs en se concentrant uniquement sur la production de véhicules électriques.

BMW veut embaucher 6 000 travailleurs pour fabriquer de l’électricité

Selon les informations, la société allemande BMW souhaite embaucher jusqu’à 6 000 travailleurs en cette nouvelle année 2022. L’objectif est que cette main-d’œuvre soit dédiée à la production de voitures électriques, rendant ainsi la marque de plus en plus prête à rivaliser sur ce segment. . Ces détails ont été fournis par Oliver Zipse, PDG de BMW depuis août 2019, dans une récente interview avec le journal allemand Muenchner Merkur.

C’est une nouvelle étape pour l’entreprise allemande dans sa transformation pour devenir entièrement électrique. L’exécutif a également indiqué que ses installations, destinées à la fabrication de véhicules, ont toutes été préparées pour la mobilité électrique.

Les 6 000 nouveaux contrats pour les travailleurs sont le résultat d’un calcul effectué par le PDG lui-même, qui a pris en compte les 120 000 actuellement embauchés par l’entreprise. Selon Oliver Zipse :

Nous prévoyons une nouvelle croissance des ventes en 2022. C’est pourquoi nous augmenterons nos effectifs jusqu’à 5 % l’année prochaine. [de 2022].

L’exécutif a également une vision positive de la pénurie actuelle de semi-conducteurs. Zipse est d’avis qu’il s’agit d’un problème qui devrait prendre fin d’ici un an, grâce aux investissements réalisés jusqu’à présent.

J’espère que d’ici la fin de l’année prochaine [2022] avoir une situation assez normale.

Selon les chiffres compilés, à ce jour, BMW a vendu plus d’un million de voitures électriques, y compris des modèles tout électriques et hybrides. L’objectif est de deux millions de ventes de voitures électriques à batterie d’ici 2025.

Quant aux modèles électriques existants, il semble que la demande pour les voitures de la marque allemande soit assez élevée. Selon l’exécutif :

Le i4 est en rupture de stock depuis des mois, tout comme le iX.

Zipse espère également un grand succès pour la version électrique de la berline de luxe de la Série 7 lorsqu’elle sera dévoilée par l’entreprise cette année maintenant.

