Le dernier produit d’une société de jeux japonaise vise à réduire les blessures liées à l’esport

Dans le contexte : les sociétés de jeux sur PC peuvent proposer différents produits, mais elles ont toutes un trait commun : elles étiquetteront à peu près tout comme « jeu » dans l’espoir de prendre votre argent durement gagné. Et puis il y a une entreprise qui repousse constamment les limites des « besoins des joueurs » au-delà de la ligne. Bauhutte a revigoré sa gamme avec des produits pour lesquels vous ne saviez probablement pas qu’il existait un marché. Cette fois-ci, le nouveau masseur de jeu de la société appelé… vous l’aurez deviné, Hand Massager.

Vous prenez vos lunettes de jeu, enfilez vos gants de jeu et vous vous asseyez sur votre chaise de jeu. Vous êtes prêt à montrer au monde pourquoi vous êtes l’un des meilleurs dans le monde du jeu vidéo. Mais après quelques heures de bataille avec votre fidèle clavier de jeu et votre souris de jeu, vous avez l’impression que vos mains n’en peuvent plus.

Vous êtes si proche de ce combat de boss, si proche de 1 000 abonnés supplémentaires et si proche de la renommée du jeu… vous ne pouvez pas abandonner maintenant ! Mais que pouvez-vous faire? Vous pouvez fourrer votre main dans le nouveau masseur de mains Bauhutte pour les joueurs.

Le nouveau masseur offre aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités riches en fonctionnalités que les autres produits de Bauhutte, tels que le matelas de jeu et l’élite Damegi 4G Ninja Onesie, avec le « Drop Seat System 6.0 ». Selon le site Web, qui indique que « le soin des mains avant et après le match est une nouvelle coutume », le masseur a la capacité d’aider les joueurs à se réchauffer la main avant un match, à améliorer et à rafraîchir la circulation pendant les pauses et à refroidir la main. en desserrant les doigts raides.

L’unité comprend un airbag à 15 couches qui englobe la main de l’utilisateur à l’aide de deux réglages différents, le mode acupression et le mode de traction des doigts.

Si vous constatez que vous ne pouvez pas vivre sans le masseur à main, vous pourriez être intéressé à compléter votre relaxation avec le masseur de pieds de Bauhutte. L’unité propose trois programmes de massage individuels pour déstresser et améliorer la circulation.

Et pour ceux qui sont constamment obligés de choisir entre vos amis à fourrure et vos amis en ligne… ne vous inquiétez plus ! Le sweat à capuche 2 Nyan Garoo (Meowgaroo) de Bauhutte est spécialement conçu pour que vous puissiez partager vos exploits de jeu avec votre chat.

En cas de besoin, vous pouvez vous lever pour aller aux toilettes sans déranger votre compagnon félin. Je n’ai pas inventé ça, c’est vraiment dans le résumé des fonctionnalités du produit.

La plupart des produits semblent être limités aux zones de livraison desservies par Amazon Japon. Je suppose que ceux d’entre nous qui ne peuvent pas commander devront apprendre à se contenter de nos chats à clavier et de nos vieux matelas ordinaires.