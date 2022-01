Sites Internet du journal Expresso et SIC « piratés » par des ransomwares

Les sites Internet du journal Expresso et SIC sont momentanément indisponibles en raison d’une attaque informatique par ransomware. En plus des sites Web, il existe également des informations selon lesquelles certains profils de pages sur les réseaux sociaux ont été compromis.

Toute personne essayant d’accéder au site Web Expresso et SIC reçoit désormais l’information que le « Site est temporairement indisponible. Nous reviendrons dès que possible ».

Le groupe Impresa a déjà confirmé que les sites Expresso et SIC, ainsi que certaines de leurs pages sur les réseaux sociaux, sont momentanément indisponibles en raison d’une attaque informatique, et que des actions sont en cours pour remédier à la situation. Selon des messages laissés par des pirates, les sites Internet des journaux Expresso, SIC et Blitz auraient été « piratés » par des ransomwares.

Le ransomware est un type de malware capable de crypter les zones de stockage sur les ordinateurs et les serveurs, rendant les données inaccessibles jusqu’à ce qu’une rançon soit payée. Ce type de menace est de plus en plus courant, amenant les forces de l’ordre à être de plus en plus attentives.