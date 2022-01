Prochaine mise à jour de Windows 11 ? Microsoft a déjà fixé une date pour la sortie

Malgré la poursuite de la maintenance active de Windows 10, Microsoft se concentre désormais sur Windows 11. C’est le système qui reçoit des nouvelles et de nouveaux développements, en sachant maintenant beaucoup plus sur la prochaine mise à jour.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Microsoft a modifié son cycle de développement, commençant à ne fournir aux utilisateurs qu’une mise à jour annuelle. Cela a maintenant révélé sa date de sortie, ainsi que certaines des améliorations et nouvelles fonctionnalités à voir.

Bien qu’il s’agisse d’un tout nouveau système, Windows 11 a beaucoup de place pour grandir et s’améliorer. Microsoft a déjà montré où il pouvait parier pour l’améliorer considérablement, se préparant à créer une autre mise à jour majeure.

Les informations avancées, bien qu’officielles, mettent désormais cette prochaine grande mise à jour à une date qui arrivera bientôt. Celui-ci sera proposé d’abord aux utilisateurs des canaux de test du programme Insiders, puis aux utilisateurs finaux.

L’attaquant souligne 2 moments importants de ce processus, ce qui est encore une fois normal dans ces développements. Tout d’abord, et en mai, Microsoft publiera la nouvelle liste des nouveautés pour les fabricants via la version OEM de Windows 11.

Plus tard, et si tout se passe comme prévu, la version grand public arrivera au début de l’été, peu de temps après que la version précédente soit disponible. Cela se fera en plusieurs étapes, afin que les problèmes qui surviennent puissent être contrôlés et éliminés.

Au niveau des nouveautés, cette mise à jour de Windows 11 regroupera quelques améliorations de Microsoft. Premièrement, la barre des tâches vous permettra de faire glisser des éléments, de nouveaux widgets autres que ceux de Microsoft apparaîtront, et enfin les applications Android devraient enfin être utilisables sur ce système.

La version Sun Valley 2 devrait bientôt monter en puissance, afin que Microsoft puisse avoir son actualité prête. Cela devrait pouvoir être testé prochainement, avec toutes les nouveautés émergeant progressivement et toujours avec une évaluation très détaillée.