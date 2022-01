Samsung dépose un nouveau brevet pliable qui plie l’écran en trois parties

Le marché des smartphones a besoin d’être ébranlé en termes de design, car la construction et l’apparence des appareils sont assez similaires. Bien sûr, ce qui compte le plus, c’est ce qu’il y a à l’intérieur, c’est-à-dire le logiciel, mais le format est aussi l’un des facteurs les plus appréciés par les consommateurs lors de l’achat.

En ce sens, Samsung a désormais déposé un brevet pour un smartphone pliable, à la différence près que celui-ci se plie en trois parties, et non en deux comme celles déjà présentes sur le marché.

Un brevet Samsung montre un téléphone avec trois volets sur l’écran

Samsung est l’une des marques qui a déjà lancé plusieurs smartphones pliables, ayant actuellement les derniers modèles Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 qui sont un best-seller.

Mais il semble que la marque sud-coréenne parie bientôt sur un dispositif de pliage encore plus complexe et ambitieux. En effet, selon un brevet déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Samsung a prévu un smartphone à deux charnières, ce qui fait que l’écran s’affiche en trois parties.

Selon les détails des images qui accompagnent le brevet, le mécanisme serait mis en œuvre en forme de Z, qui permettrait l’ouverture partielle de l’écran avec l’une des charnières, ou l’ouverture totale de l’équipement grâce aux deux charnières.

Il y a aussi un mince composant fixe sur le côté droit qui peut aider à l’ergonomie de l’équipement et contenir certaines pièces. Ce côté apportera également un mécanisme pour afficher l’ensemble de chambres qui seront glissé sur le côté et hors. En bas, il y aura un port USB-C pour charger la batterie et transférer des fichiers.

Vous vous demandez peut-être quel est le besoin d’un écran à deux plis, mais l’un des avantages peut être le fait que nous pouvons étendre encore plus l’écran de sorte que, lorsque l’appareil est fermé, il devienne assez compact comme les autres.

Cependant, comme nous le voyons sur les photographies, cette conception nécessiterait un défi encore plus grand pour les ingénieurs, car elle comporte plus de pièces mécaniques. De plus, cela devrait garantir la résistance et la durabilité car, en règle générale, les pliables ont une certaine quantité de pliage jusqu’à ce qu’ils rencontrent des problèmes.

Il ne nous reste plus qu’à attendre d’autres nouvelles pour savoir si la marque va ou non aller de l’avant avec le transfert de l’idée vers les chaînes de montage.

A lire aussi :