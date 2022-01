Nissan GT-R bat Tesla Model S Plaid en course. Voir la vidéo !

Le monde de l’automobile attire un grand pourcentage de personnes, surtout si nous parlons de voitures plus puissantes, comme les voitures de course. Et, dans ceux-ci, l’une des caractéristiques indéniables est le rugissement des moteurs. Mais cela aussi pourrait être sur le point de changer avec l’émergence de plus en plus de voitures électriques.

Mais il y a maintenant une curieuse vidéo qui circule qui montre une compétition de course entre une Nissan GT-R et une Tesla Model S Plaid. Mais le grand gagnant n’était pas l’électrique d’Elon Musk.

Nissan GT-R bat Tesla Model S Plaid en course

Une vidéo récente montre une course entre une Nissan GT-R et une Tesla Model S Plaid. Ce fut une expérience très intéressante à regarder, d’autant plus que dans ce type de jeu on a l’habitude d’entendre le fort rugissement des moteurs. Pourtant, dans la vidéo en question, on entend le rugissement de la puissante voiture du constructeur japonais contrastant avec la voiture électrique silencieuse, mais aussi puissante, de la société d’Elon Musk.

Les voitures Tesla n’ont pas besoin d’être présentées et sont rapidement devenues des véhicules très populaires, attrayants et recherchés par les conducteurs. Plus précisément, la Model S Plaid, arrivée au milieu de l’année dernière, offre une méga accélération. Et la version haut de gamme de cette gamme peut atteindre une vitesse de 320 km/h, tout en pouvant atteindre 100 km/h en seulement 1,99 seconde. Bien sûr, tout cela a un prix et la Tesla Model S Plaid vaut plus de 100 000 $ aux États-Unis.

La Nissan GT-R, selon la vidéo sur la chaîne YouTube Drag Racing and Car Stuff, a été modifiée avec des mods qui ont augmenté ses performances à plus de 1 200 chevaux. Ainsi, la voiture, qui était déjà sans modifications, était très rapide, a réussi à dépasser la voiture électrique d’Elon Musk. Voir la vidéo :

Comme on peut le voir, et plus particulièrement l’entendre, dans la vidéo, on n’entend que le rugissement caractéristique de la voiture Nissan.

Certains commentaires laissés dans la vidéo indiquent que «la voiture électrique artificielle la plus riche du monde” parvient tout de même à se faire battre par une voiture à moteur à combustion interne.

Cependant, bien qu’elle n’ait pas gagné, la Model S Plaid, qui n’a subi aucune modification, a également réalisé une performance intéressante dans cette course. Mais la reconnaissance va avant tout à la voiture japonaise.