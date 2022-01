Il vient d’arriver dans les magasins et les ventes du Xiaomi 12 ont déjà des chiffres fantastiques

Les nouveaux smartphones de Xiaomi ont été présentés dans les derniers jours de 2021. Ces nouvelles propositions rivalisent pour être un véritable succès commercial, même si elles sont encore limitées au marché chinois, où les ventes démarrent normalement.

Les données présentées maintenant, provenant de la marque elle-même, révèlent que les ventes sont vraiment réussies. Comme cela arrive généralement dans ces situations, les informations montrent que les ventes de Xiaomi 12 ont déjà des chiffres fantastiques.

Nouveaux chiffres de vente impressionnants

Comme pour le modèle précédent, le pari de la marque sur le Xiaomi 12 sera grand. Cherchera à amener ces 3 smartphones sur le marché mondial, dans le but d’accroître sa position dans ce domaine et de captiver encore plus d’utilisateurs.

Avec ces nouveaux modèles déjà en vente dans ses boutiques physiques et en ligne, la marque a profité des premières heures de soldes pour montrer son succès. Les chiffres sont vraiment impressionnants et montrent à quel point le nouveau Xiaomi 12 plaît à tout le monde.

Xiaomi 12 est déjà une success story

Les informations révélées par la marque montraient que seulement 5 minutes de ventes suffisaient pour atteindre de nouveaux sommets dans ce domaine. Au total, et sur cette période, Xiaomi a atteint 1,8 milliard de yuans, ce qui correspond à près de 250 millions d’euros.

Dans les mêmes canaux, magasins physiques et en ligne, le modèle précédent avait déjà obtenu des résultats impressionnants. Dans les mêmes 5 minutes, le Xiaomi Mi 11 avait établi le précédent record, avec des ventes d’une valeur de 1,5 milliard de yuans, soit près de 210 millions d’euros.

Des résultats fantastiques pour un nouveau smartphone

Présenté en 3 modèles différents, le Xiaomi 12 promet d’être l’un des meilleurs smartphones du marché pendant plusieurs mois. Équipé de l’un des nouveaux SoC Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm et d’un appareil photo principal Sony IMX707. Dans le domaine du son, il dispose de 4 haut-parleurs, réglés par Harman Kardon.

Ces premiers chiffres montrent à quel point les nouveaux smartphones de Xiaomi promettent de prendre d’assaut le marché. Il n’aura fallu que 5 minutes pour, une fois de plus, que les ventes maximales soient dépassées et rasées d’une manière unique.