Un microbe « miraculeux » est capable de convertir le pétrole en gaz naturel

Les gisements de pétrole souterrains sur terre et en mer abritent des micro-organismes qui utilisent le pétrole comme source d’énergie et de nourriture, le convertissant en méthane. Jusqu’à relativement récemment, on pensait que cette conversion n’était possible que dans un travail d’équipe complexe entre différents organismes. Cependant, des recherches récentes ont découvert le microbe « miraculeux ».

Les scientifiques ont réussi à cultiver un microbe appelé Metanoliparia qui est capable, à lui seul, de convertir le pétrole en gaz naturel, c’est-à-dire en méthane.

Huile : Metanoliparia a reçu la désignation de « microbe miraculeux ».

Une équipe de chercheurs a réussi à faire pousser ce microbe miraculeux en laboratoire à partir d’un bassin de décantation d’une installation de production de pétrole. Les scientifiques ont pu décrire comment ce microbe parvient à effectuer cette transformation. De plus, il a également été remarqué que Metanoliparia préfère manger des morceaux de nourriture très volumineux.

Par son action, Metanoliparia décompose le pétrole en méthane et en dioxyde de carbone.

C’est une sorte de créature hybride qui combine les propriétés d’un dégradateur de pétrole avec celles d’un méthanogène, c’est-à-dire un producteur de méthane.

A expliqué l’auteur de l’étude Gunter Wegener de l’Institut Max Planck de microbiologie marine de l’Université de Brême.

Maintenant que les chercheurs ont réussi à cultiver ces micro-organismes en laboratoire, ils ont pu étudier en détail les processus sous-jacents.

Selon ce qui est décrit, les scientifiques ont découvert que sa constitution génétique confère à Metanoliparia des capacités uniques.

Dans ses gènes, il porte aux plantes des enzymes capables d’activer et de décomposer divers hydrocarbures. De plus, il dispose également de l’ensemble complet d’engrenages d’un producteur de méthane.

Wegener a déclaré dans un communiqué.

Une sorte de créature hybride

Dans leurs cultures de laboratoire, les chercheurs ont nourri les microbes avec une variété d’aliments et ont utilisé une variété de méthodes différentes pour surveiller de près la façon dont le Metanoliparia les manipule. Ce qui était particulièrement surprenant à voir, c’est que cette archaebactérie activait tous les différents hydrocarbures avec une seule et même enzyme.

Jusqu’à présent, nous n’avons cultivé que des arches qui vivent d’hydrocarbures à chaîne courte comme l’éthane ou le butane. Méthanoliparia, en revanche, préfère le pétrole lourd avec ses composés à longue chaîne.

Le co-auteur Rafael Laso-Pérez, qui travaille maintenant au Centro Nacional de Biotecnología (CNB) en Espagne, a fait référence.

Microbes méthanogènes qui utilisent directement des hydrocarbures à longue chaîne ; nous ne savions pas qu’ils existaient jusqu’à maintenant. Même les hydrocarbures complexes avec des structures aromatiques ou cycliques ne sont pas trop volumineux pour le méthanol, du moins s’ils sont attachés à au moins une chaîne carbonée plus longue. Cela signifie qu’en plus de nos autres résultats intéressants, nous avons également trouvé une voie de méthanogenèse jusque-là totalement inconnue.

Référé au scientifique espagnol.

Les cellules de méthanol cultivées pour cette étude proviennent de l’un des plus grands champs pétrolifères de Chine, le champ pétrolifère de Shengli. Cependant, l’analyse génétique montre que ces microbes sont répartis dans le monde entier, même dans les profondeurs de la mer.

Ces résultats peuvent aider à améliorer certains domaines liés à l’exploration pétrolière. Ces organismes ont beaucoup de potentiel dans les applications industrielles, ce qui mettra les scientifiques au défi de découvrir et de développer davantage de techniques dans ce domaine.